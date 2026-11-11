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Tribus Club de Arte presenta una semana con rock, tributos y danza

Tribus Club de Arte de Santa Fe prepara una nueva semana de actividades, del jueves 12 al lunes 16 de noviembre, con una programación que reunirá distintas propuestas musicales y artísticas

11 de noviembre 2026 · 15:23hs
Tribus Club de Arte presenta una semana con rock, tributos y danza

Tribus Club de Arte de Santa Fe prepara una nueva semana de actividades, del jueves 12 al lunes 16 de noviembre, con una programación que reunirá distintas propuestas musicales y artísticas. Habrá rock en vivo, homenajes a grandes referentes internacionales, una noche ricotera y dos funciones especiales del Instituto La Dance.

Tribus Club de Arte prepara cinco días de música y espectáculos

La agenda comenzará el jueves 12, a las 21, con Mr. Caterva, que llegará con su propuesta de rock, riffs y letras propias. La jornada contará también con la participación de Vale Vanni y Lxs Caídos del Umbral, banda de rock-pop alternativo con influencias de funk y reggae. La entrada será libre y gratuita.

El viernes 13 habrá dos propuestas. A las 21, Audiostoners se presentará por primera vez en Tribus con un espectáculo dedicado a Chris Cornell, que recorrerá canciones de Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog y su carrera solista. Las entradas están a la venta. Más tarde, a las 23.59, Suite D protagonizará el trasnoche con un tributo a System of a Down y sus clásicos. Esta presentación tendrá entrada libre y gratuita.

El sábado 14, a las 21, será el turno de Soga de Caín, que ofrecerá una Noche Ricotera con los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta invita a reencontrarse con las canciones de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. La entrada será gratuita.

Finalmente, el domingo 15 y el lunes 16, a las 21, el Instituto La Dance celebrará sus 75 años de trayectoria con el espectáculo Por Siempre - 75 años. En una doble función, la institución presentará un recorrido escénico que combinará música, danza y artistas en vivo. Las entradas se encuentran a la venta.

Entradas y puntos de venta

Los tickets para los espectáculos pagos pueden adquirirse en la boletería de Tribus Club de Arte, República de Siria 3572, y a través de Ticketway (www.ticketway.com.ar).

También están disponibles en los siguientes puntos de venta:

  • Nexon Peatonal Santa Fe: San Martín 2637.

  • Nexon Aristóbulo del Valle: Aristóbulo del Valle 6780.

  • Nexon Santo Tomé: avenida 7 de Marzo 2091.

  • Nexon Blas Parera: avenida Blas Parera 6980.

  • Nexon Paraná: Urquiza 1031.

  • Terco Tour Paraná: 25 de Mayo 453.

  • Draxxxo Esperanza: 25 de Mayo 1446.

  • Toselli Hogar Rafaela: bulevar Lehmann 359.

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Tribus Club de Arte Rock Danza
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