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Alex Ubago llega a Rosario para celebrar los 25 años de su primer disco

Alex Ubago se presentará este sábado 14 de noviembre. El espectáculo recorrerá de principio a fin “¿Qué pides tú?”, el álbum que marcó el inicio de su carrera

13 de noviembre 2026 · 12:17hs
Alex Ubago llega a Rosario para celebrar los 25 años de su primer disco

A 25 años de la publicación de “¿Qué pides tú?”, Alex Ubago se encuentra celebrando uno de los capítulos más importantes de su trayectoria con una gira internacional que este sábado tendrá una parada especial en Rosario. El cantautor español llegará a La Segunda Seguros Arena, ubicada en Córdoba y Cafferata, para compartir con el público argentino un recorrido musical por las canciones que marcaron a toda una generación.

Alex Ubago vuelve a la Argentina con las canciones que marcaron a una generación

Publicado en 2001, su álbum debut alcanzó una enorme repercusión y vendió alrededor de un millón y medio de copias en el mundo. Aquella producción fue el punto de partida de una carrera que consolidó a Ubago como una de las voces más reconocidas del pop melódico en español, con canciones que todavía mantienen una fuerte conexión con el público.

El concierto incluirá la interpretación de todos los temas de aquel primer trabajo, entre ellos “A gritos de esperanza”, “Sin miedo a nada”, “Sabes”, “¿Qué pides tú?” y “No te rindas”. A ese repertorio se sumarán otros éxitos de sus más de dos décadas de carrera, en una propuesta pensada para reencontrarse con las canciones que acompañaron distintas historias y momentos de vida.

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La gira, que también recorrerá escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, representa una celebración personal y artística para el músico. “Estoy realmente emocionado con la idea de celebrar el 25° aniversario de mi primer disco con esta gira tan especial en la que volveremos a tocar en directo todas aquellas canciones que conectaron con tantas personas y marcaron un antes y un después en mi vida. Será un gran remember”, expresó el cantante.

Con una trayectoria que incluye millones de discos vendidos, reconocimientos internacionales y colaboraciones con artistas como Laura Pausini, Luis Fonsi, Amaia Montero y Lali Espósito, Ubago continúa siendo una referencia del pop en español. Su regreso a la Argentina propone una oportunidad para celebrar la vigencia de un repertorio que atravesó generaciones.

La cita será este sábado 14 de noviembre, a las 21, en La Segunda Seguros Arena de Rosario. La apertura del espectáculo estará a cargo de Mica Ruiz. Las últimas entradas se encuentran disponibles de manera online a través de Entrada Play, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Macro.

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Alex Ubago
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