"Del silencio a la protección" se realizará el jueves 19 en la Vieja Usina de Paraná, con cuatro profesionales y herramientas de prevención.

"Del silencio a la protección": convocan a una jornada sobre abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes , la Asociación ASI BASTA realizará el jueves 19 la jornada "Del silencio a la protección: una mirada interdisciplinaria sobre el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes".

La actividad se desarrollará de 8 a 12 en la Vieja Usina de Paraná, ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861, y contará con la participación de cuatro profesionales que abordarán la problemática desde distintas disciplinas.

ASI BASTA convoca a profesionales y a la comunidad a una jornada de concientización

La propuesta está dirigida a profesionales, docentes, estudiantes, integrantes de organizaciones sociales, familias y público en general. El objetivo es brindar herramientas para la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de las víctimas, además de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones.

En diálogo con UNO, Sol Soffietti, integrante de ASI BASTA, explicó que uno de los principales propósitos de la jornada es visibilizar el abuso sexual contra las infancias como una problemática social compleja que requiere el compromiso de toda la comunidad.

"Siempre intentamos visibilizar el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes como una problemática social bastante compleja y que requiere que todos estemos involucrados. Consideramos fundamental generar espacios de encuentro, formación y reflexión que permitan brindar herramientas para la prevención, la detección temprana y el acompañamiento adecuado de las víctimas", expresó.

En ese sentido, remarcó que no se trata de una problemática que pueda abordarse desde una única disciplina o institución. Por el contrario, necesita de una mirada interdisciplinaria que permita articular conocimientos, experiencias y responsabilidades.

"Es importante hablar de esto, romper los silencios, cuestionar las prácticas que tenemos naturalizadas y reconocer que la protección de las infancias es una responsabilidad colectiva", sostuvo.

Las señales de alerta y la importancia de generar espacios de escucha

Al referirse a las posibles señales que pueden advertir las familias, docentes o personas cercanas ante una situación de abuso, Soffietti aclaró que no existe un único indicador y que la ausencia de manifestaciones visibles no significa que un niño, niña o adolescente no esté atravesando una situación de vulneración.

Entre los posibles cambios de comportamiento mencionó el aislamiento, los miedos hacia determinadas personas o espacios, las regresiones en algunas conductas, las manifestaciones de angustia y los comportamientos hipersexualizados que no se corresponden con la etapa evolutiva. También pueden presentarse molestias físicas o corporales específicas.

Sin embargo, insistió en que no se debe esperar a encontrar señales para comenzar a hablar sobre el cuidado del cuerpo, los límites, la intimidad y el derecho a decir que no.

"No hay una única señal y tampoco porque no haya señales significa que no pueda estar ocurriendo una situación de abuso. Por eso es tan importante estar involucrados en la vida de los niños y generar espacios de escucha y diálogo", explicó.

"La prevención comienza antes de que exista una sospecha. Es necesario construir entornos donde las infancias sepan que pueden hablar libremente y que van a ser escuchadas y respetadas", agregó.

Escuchar, acompañar y evitar la revictimización

Otro de los ejes centrales de la jornada será la manera en que los adultos deben actuar cuando un niño, niña o adolescente revela una situación de abuso. Para Soffietti, la primera herramienta es la escucha activa, sin prejuicios ni cuestionamientos.

"Cuando un niño, niña o adolescente se anima a contar una situación de abuso, necesita encontrar un adulto que pueda recibir ese relato con respeto y tranquilidad. Es fundamental que entienda que está bien que haya podido hablar, que no tiene la culpa de lo sucedido y que no está solo", señaló.

En esa línea, advirtió sobre la importancia de no poner en duda la palabra de las víctimas ni someterlas a interrogatorios reiterados. Explicó que, en muchas ocasiones, las amenazas y el temor generados por el agresor constituyen obstáculos para que puedan hablar y contar lo que están atravesando.

"Es muy importante darles un lugar, transmitirles que está bien que hayan hablado, que se los va a proteger y que no se los va a cuestionar. También hay que evitar la revictimización y recurrir a los profesionales y organismos especializados", remarcó.

La integrante de ASI BASTA también hizo hincapié en la necesidad de conocer y aplicar los protocolos de actuación ante estas situaciones. Recordó que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es un delito de instancia pública, por lo que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho tiene la obligación de actuar.

En ese sentido, explicó que esta cuestión resulta especialmente importante cuando los abusos ocurren dentro del ámbito familiar. Por eso, las instituciones educativas y cualquier otro espacio que detecte una situación deben dar intervención a los organismos correspondientes, sin que la actuación dependa de la autorización de la familia.

El miedo a denunciar y el rol del Estado

Desde la asociación también identificaron diferentes dificultades que atraviesan las víctimas y sus familias al momento de buscar ayuda y acceder a la protección. Entre ellas, Soffietti mencionó la falta de espacios de escucha, el temor a contar lo sucedido, el desconocimiento sobre cómo proceder y, especialmente, el miedo a atravesar situaciones de revictimización.

"Muchas veces no se generan los espacios para hablar de los límites, de lo que no quiero que me toquen o de lo que me hace sentir incómodo. Entonces, poder hablar y contarlo también se convierte en una dificultad", explicó.

A esto se suma que muchas familias no saben a dónde acudir cuando un niño, niña o adolescente les cuenta una situación de abuso, ni cuáles son los pasos que deben seguir para garantizar su protección.

Frente a este escenario, consideró que el Estado tiene una responsabilidad central en la prevención, la detección y la restitución de derechos.

"Hay una responsabilidad en la prevención, en la detección y en la restitución de derechos. Esto necesariamente tiene que ir acompañado de políticas públicas que sostengan equipos interdisciplinarios capacitados, recursos suficientes y protocolos adecuados que permitan dar respuestas oportunas", afirmó.

Cuatro profesionales abordarán la problemática desde distintas disciplinas

La jornada contará con las exposiciones de cuatro profesionales con diferentes trayectorias y campos de especialización.

Participará la doctora Constanza Bessa, fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, abogada especialista en Derecho Penal y con formación en Derechos Humanos de mujeres, personas LGBT+ y niñez.

También expondrá Silvia Primo, licenciada en Trabajo Social, con diplomatura en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, capacitadora, docente e investigadora en áreas vinculadas con la Educación Sexual Integral (ESI).

La propuesta incluirá a Andrea Venturini, periodista, investigadora de las tradiciones y la cultura del mate, divulgadora, conductora y productora periodística.

Por último, participará Anabella Martínez, licenciada en Psicología, magíster en Salud Mental y especialista en Sexología Clínica, con experiencia en la coordinación de áreas municipales vinculadas con desarrollo social, niñez, mujer y género, acción social, adultos mayores y discapacidad.

Romper el silencio y construir una responsabilidad colectiva

Al referirse a las expectativas para el encuentro, Soffietti expresó que la intención es que la jornada trascienda las exposiciones académicas y se convierta en una oportunidad para compartir experiencias, construir redes y fortalecer el compromiso de quienes trabajan o pueden llegar a trabajar en la protección de las infancias.

"Buscamos que sea una oportunidad para encontrarnos, compartir experiencias y construir redes. Lo más importante es que quienes participen puedan llevarse herramientas concretas", sostuvo.

Asimismo, advirtió que existen numerosas situaciones que no llegan a denunciarse, entre otras razones, por el miedo a la revictimización y a tener que revivir reiteradamente lo sucedido.

Para finalizar, dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad y remarcó que la protección de las infancias no puede quedar limitada al ámbito privado.

"Las infancias necesitan adultos presentes, responsables y comprometidos, que no pongan en cuestionamiento sus relatos. No tiene que haber preguntas como por qué no denunció antes o por qué no dijo que pararan. No debe haber cuestionamientos ni revictimización", expresó.

Y concluyó: "El silencio nunca debe ser una condición para proteger a las instituciones, a las familias o a los propios adultos. La prioridad siempre tiene que ser la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes".