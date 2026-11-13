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Dos cómplices del terrorista italiano fueron detenidos en Entre Ríos por ayudarlo a escapar

Se trata de una salvadoreña y de un uruguayo. El Gobierno anunció una recompensa de $20 millones para quien aporte datos que faciliten su paradero.

13 de noviembre 2026 · 07:07hs
Bertulazzi

Bertulazzi, hace algunos años, cuando fue detenido por Interpol.

La investigación por la fuga de Leonardo Bertulazzi, el italiano ex Brigadas Rojas que se fugó este martes de una vivienda en San Telmo, ya cuenta con dos detenidos en Entre Ríos, señalados como cómplices de ayudarlo a escapar.

Se trata de una mujer salvadoreña y un hombre uruguayo, que integraban un grupo de WhatsApp con Bertulazzi y otras 12 personas, por el cual habrían planeado la fuga.

De acuerdo con lo revelado por el canal de noticias TN, ambos fueron detenidos en la provincia de Entre Ríos a partir del seguimiento de un vehículo, bajo la acusación de ayudar a la fuga del terrorista, aunque no se informó qué trascendencia tuvieron en su huida.

Dos detenidos en Entre Ríos

Durante la detención, los policías secuestraron varios pendrives, ocho documentos de identidad diferentes, dinero en efectivo y seis teléfonos celulares.

La última ubicación del italiano fue registrada horas atrás en la zona norte de Entre Ríos. Las autoridades sostienen que el objetivo de Bertulazzi sería dejar el país por esa región y trasladarse hacia Uruguay.

Recompensa de $20 millones

En tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita localizarlo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1168/2026 y establece que quienes colaboren con información podrán preservar su identidad.

Para recibir datos se habilitó la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Cómo se fugó de la detención domiciliaria

Según consignó Clarín, el terrorista que protagonizó el secuestro y crimen de un primer ministro, se encontraba bajo arresto domiciliario en su departamento de un quinto piso, en el barrio de San Telmo.

Bertulazzi contaba con una tobillera electrónica monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, para su seguimiento. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que en esta ocasión se sacó la tobillera, pero no saltó la alerta: usó un dispositivo para alterar las mediciones de temperatura corporal que mantiene la tobillera, al igual que los registros de latidos y humedad que toma el aparato.

Al notar desde el monitoreo oficial que Bertulazzi no se movía, la policía fue a revisar el departamento de detención. Se encontraron con el domicilio vacío, y un artefacto de fabricación casera que imitaba la temperatura y el pulso del ahora prófugo.

Luego, chequeando las cámaras de seguridad de la zona, se pudo ver cómo se escapó: llegó a la calle tras descolgarse de un arnés desde el balcón del departamento donde tendría que haber estado.

Entre Ríos detenidos Recompensa
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