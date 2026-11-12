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Diamante: buscan a un hombre que cayó al río cuando trasladaba ganado de la isla

Se trata de un trabajador rural que cayó al río Paraná cuando trasladaba ganado en el sector de islas cercano a Cuatro Bocas.

12 de noviembre 2026 · 09:03hs
Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

La Prefectura Naval Argentina busca desde el miércoles en el río Paraná a un hombre de 49 años. Aparentemente, se trata de un trabajador rural que cayó al río cuando trasladaba ganado en el sector de islas cercano a Cuatro Bocas.

El episodio ocurrió mientras el ciudadano realizaba tareas de traslado de ganado en la zona insular. Por causas aún no determinadas, habría caído al agua y desaparecido de la superficie. Se presume que se trata de una persona vecina de la ciudad de Diamante, aunque todavía no hay confirmación oficial de su identidad.

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Operativo

Las autoridades informaron que el operativo de rastrillaje comenzó este jueves. Todavía no se ha localizado el cuerpo ni se conocen detalles más precisos sobre las circunstancias del hecho, consignó el portal local Neo Net Music.

La Prefectura recordó que el río mantiene niveles elevados por la crecida vigente en la zona y recomendó evitar desplazamientos por islas y zonas ribereñas sin autorización. Las novedades del operativo se darán a conocer una vez que inicien las tareas de búsqueda.

Diamante islas ganado
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