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Caso Micaela García: la Fiscalía pidió perpetua para Néstor Pavón por el femicidio

En el marco del Caso Micaela García, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Néstor Pavón ya que existió un plan con Sebastián Wagner para cometer el femicidio.

11 de noviembre 2026 · 21:34hs
La Fiscalía pidió perpetua para Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García. 

La Fiscalía pidió perpetua para Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García. 

En el marco del segundo juicio que se lleva adelante por el femicidio de Micaela García, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), Gamal Taleb y Maite Burruchaga, solicitaron la pena de prisión perpetua para Néstor Pavón al considerarlo coautor del asesinato, ocurrido en abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay.

Asimismo, requirieron que se le imponga la prisión preventiva inmediata hasta que la condena quede firme y que su perfil genético sea incorporado al registro de abusadores sexuales.

LEER MÁS: Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Jornada de alegatos en el Caso Micaela García

Durante un pormenorizado y detallado análisis del expediente, la Fiscalía repasó cada uno de los elementos de prueba que incriminan a Pavón. En su alegato, los fiscales remarcaron que el crimen fue ejecutado por más de una persona y que existió un plan articulado entre Pavón y Sebastián Wagner para hacer desaparecer el cuerpo de la joven y concretar movimientos posteriores, como el traslado del vehículo al lavadero, evitando ser detectados.

Para sustentar la coautoría, el MPF enfatizó que la evidencia material y logística indica que se necesitó de al menos dos personas para trasladar el cuerpo de Micaela hasta el lugar donde fue hallado, en la zona de Paso Alonso, señala Ahora.

En esa línea, la Fiscalía dio pleno crédito al testimonio de Nora González, expareja del confeso asesino y violador, quien relató que el automóvil presentaba barro en su interior al igual que Wagner, así como a las declaraciones de Gabriel Otero.

Los fiscales analizaron las referencias sobre “el loco” mencionadas en el proceso: mientras Wagner aludió a haber recorrido el Sexto Distrito y haberse empantanado con “un loco” cuya identidad no precisó, Otero testimonió que Wagner solía llamar a Pavón de esa manera. Además, tanto González como Otero coincidieron en señalar que Wagner salía exclusivamente con Pavón al no contar con otros vínculos cercanos.

Otros aspectos para tener en cuenta

Tras la exposición del Ministerio Público Fiscal, el tribunal —presidido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, e integrado por los vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress (Concordia) y Nicolás José Gazali (Concepción del Uruguay)— dio paso a los alegatos de las partes querellantes.

Los abogados José Iparraguirre y Marcelo Boeykens adhirieron al pedido de prisión perpetua al considerar verosímil la reconstrucción de los hechos y la declaración de Sebastián Wagner, ya condenado a la pena máxima por el femicidio.

Iparraguirre analizó cada uno de los testimonios y desmenuzó los distintos relatos realizados por Pavón a lo largo del proceso.

Micaela García Fiscalía Perpetua Néstor Pavón Femicidio
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