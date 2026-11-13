Bizarrap ganó su quinto Latin Grammy

El productor argentino fue distinguido en la categoría Mejor Canción Urbana por la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 junto a Daddy Yankee, en la 27.ª edición de los Latin Grammy

Bizarrap volvió a hacer historia en los Latin Grammy al conseguir su quinta estatuilla y reafirmar el alcance internacional de su proyecto musical. El artista y productor argentino se quedó con el premio a Mejor Canción Urbana por la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, que realizó junto a Daddy Yankee y que también lleva la composición de Santiago Alvarado.

El reconocimiento llegó en una edición especial para ambos músicos. La canción compartida por Bizarrap y el referente del reguetón alcanzó una importante repercusión internacional y ahora suma una distinción de la industria musical. Al recibir el galardón, el productor destacó el espíritu que sostiene sus sesiones y la posibilidad de darles visibilidad a artistas de distintas generaciones y trayectorias.

"El formato de las BZRP Music Sessions siempre buscó darles entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si ya están consagrados. Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor, y lo que voy a seguir buscando, más allá de cualquier premio. Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre", expresó.

La participación de Bizarrap también tuvo un lugar destacado en la ceremonia central. El argentino fue el encargado de abrir el segmento dedicado a Daddy Yankee, reconocido como Persona del Año 2026, con una interpretación en vivo de la sesión que ambos realizaron. El homenaje reunió a diferentes figuras de la música internacional, entre ellas Feid, Bad Gyal, Jay Wheeler, French Montana, LL Cool J y Diljit Dosanjh.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DY (@daddyyankee)

La presentación se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Frente a millones de espectadores, el productor argentino llevó al escenario una propuesta que reunió distintas generaciones y estilos musicales, en un reconocimiento a la trayectoria de uno de los referentes de la música urbana latina.

Para la ocasión, Bizarrap eligió un conjunto total Adidas y unas zapatillas Stan Smith personalizadas con su propio rostro, un detalle particular que acompañó su presencia en una de las noches más importantes de la industria musical.

Con cinco Latin Grammy en su trayectoria, Bizarrap continúa consolidando una carrera que trascendió las fronteras argentinas. A través de sus sesiones, logró reunir a artistas de diferentes países y géneros, generar colaboraciones de alcance mundial y construir una plataforma que también funciona como espacio de encuentro y proyección para nuevas voces de la música.