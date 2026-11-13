Dante Spinetta sorprendió en Las Vegas con un homenaje a Daddy Yankee

Dante Spinetta fue uno de los artistas invitados a la gala Persona del Año de los Latin Grammy, que reconoció la trayectoria del referente puertorriqueño

Dante Spinetta llevó el talento argentino a uno de los escenarios más destacados de la semana de los Latin Grammy. El músico participó de la gala Persona del Año (Person of the Year), organizada por la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas, donde formó parte del homenaje dedicado a Daddy Yankee, en reconocimiento a su trayectoria y al impacto que tuvo en la expansión de la música urbana a nivel mundial.

La presentación tuvo como protagonista un encuentro musical junto a Sheila E., reconocida percusionista y cantante estadounidense, quien trabajó durante años con Prince y fue una de las figuras fundamentales de su universo musical. Ambos artistas compartieron escenario para realizar un mash-up que combinó “Pasarela”, uno de los grandes éxitos de Daddy Yankee, con “The Glamorous Life”, canción emblemática de Sheila E. compuesta junto a Prince.

El cruce propuso una fusión de estilos y generaciones. La cadencia urbana del repertorio del artista puertorriqueño se encontró con el funk, los arreglos y la potencia rítmica que caracterizan a Sheila E. y al propio Dante, en una interpretación que aportó una nueva dimensión a dos canciones reconocidas por el público internacional.

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La participación también tuvo un significado especial para Spinetta, quien manifestó en distintas oportunidades su admiración por Prince. Compartir el escenario con una de sus colaboradoras históricas convirtió el homenaje en un encuentro artístico que trascendió la celebración de Daddy Yankee y reunió distintas tradiciones de la música popular.

La gala Persona del Año es una de las citas centrales de la semana de los Latin Grammy y distingue cada año a figuras cuya trayectoria dejó una huella en la música latina. En esta edición, el reconocimiento a Daddy Yankee convocó a artistas de diferentes géneros y procedencias para celebrar el legado de uno de los nombres que transformaron la escena musical internacional.