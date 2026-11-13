Marilina Bertoldi revive por YouTube el show que brindó en el estadio Malvinas Argentinas

A un año de la presentación de su disco “Para quién trabajás Vol. 1”, Marilina Bertoldi compartió el registro audiovisual completo del recital

Marilina Bertoldi celebra el primer aniversario de uno de los shows más importantes de su recorrido reciente con una sorpresa para sus seguidores: el lanzamiento en YouTube del registro completo de su presentación en el estadio Malvinas Argentinas. El recital, realizado el 8 de noviembre de 2025, tuvo como eje su álbum “Para quién trabajás Vol. 1” y reunió una propuesta sonora y visual que llevó su identidad artística a una nueva dimensión.

Acompañada por Choki Giaquinta en bajo, Nano Cantarini en guitarra y Manu Fernández en batería, la cantante construyó una experiencia escénica atravesada por la intensidad, la precisión instrumental y una combinación de guitarras potentes con pistas y sonidos electrónicos. Una apuesta que reflejó su personalidad disruptiva y su capacidad para explorar nuevos lenguajes sin perder la fuerza del rock.

El material audiovisual recupera algunos de los momentos más destacados de aquella noche. Entre ellos aparecen canciones como “No quieren más mi rocanrol”, “Para quién trabajás”, “Autoestima” y “Me vuelvo cada día más loca”, junto con temas que ya forman parte del repertorio imprescindible de la artista, como “Sexo con modelos”, “Monstruos”, “Siglos” y “Amuleto”.

Uno de los puntos más altos del recital llegó con “El Gordo”, cuando la energía del público y la potencia de la banda se combinaron en un cierre explosivo. Así, el registro permite recuperar no solamente las canciones, sino también el clima de celebración y descontrol colectivo que atravesó el encuentro.