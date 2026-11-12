Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

La Justicia concedió la excarcelación de Alejandro Almada y rechazó el pedido fiscal para prorrogar su prisión preventiva en la causa de los Contratos truchos de la Legislatura.

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Electra Barbagelata, concedió la excarcelación de Alejandro Almada, uno de los imputados en la causa de los Contratos truchos de la Legislatura provincial , y rechazó así el pedido de la Fiscalía para extender por otros 90 días su prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. La decisión se tomó durante una audiencia realizada este miércoles, en la que el Ministerio Público Fiscal había advertido sobre un supuesto riesgo de fuga y reclamado que el acusado continuara detenido.

Almada, quien se desempeñaba como empleado de la Cámara de Diputados bajo la modalidad de home office, está acusado de fraude contra la Administración Pública y enfrenta un pedido de pena de 10 años de prisión. Sin embargo, la defensa, a cargo del abogado Miguel Ángel Cullen, sostuvo que no existían motivos para mantenerlo privado de su libertad y propuso una serie de medidas alternativas para garantizar su sujeción al proceso.

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Quién es Almada

El imputado es cuñado de Juan Pablo Aguilera, quien a su vez es cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. Los dos purgan condena en la cárcel de Gualeguaychú por otras causas -el megajuicio que reunió varios expedientes-, que llegó a juicio en 2022. En este expediente, Almada es señalado por los fiscales como un eslabón clave en la organización que sustrajo dinero de la Legislatura a través de contratos apócrifos.

En la acusación, los fiscales sostienen que al menos entre 2008 y 2018, un grupo de personas que no pertenece al Estado y otras con funciones públicas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. El calculo de lo sustraído estimado por los fiscales es de 53 millones de dólares.

Para los fiscales, en los escalones “superiores” de la organización se encontraban el cuñado de Urribarri, Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

Inicialmente, la causa tuvo 32 imputados. Sin embargo, muchos consiguieron salidas alternativas, como probation o juicios abreviados. Así, sólo quedaron 18 acusados que irán a juicio oral, que son los siguientes: Flavia Beckman, Hugo Mena, Alfredo Bilbao, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.

La postura de las partes

Durante una audiencia realizada este miércoles, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro (con la adhesión de la Fiscalía de Estado), exigieron prorrogar la prisión preventiva por 90 días más en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. La Fiscalía argumentó la existencia de un riesgo de fuga latente y verosímil, señalando que Almada ya había violado medidas restrictivas en 2019, registraba unas 400 salidas a Brasil y contaba con facilidades logísticas a través de la agencia de viajes de su expareja. Además, desestimaron su entrega en septiembre en Foz de Iguaçu (Brasil) como un acto de espontaneidad, sosteniendo que obedeció a la existencia de la orden de detención en su contra.

Por su parte, el abogado defensor Miguel Ángel Cullen rechazó los planteos fiscales y cuestionó que se estuviera utilizando la prisión preventiva como "un castigo" anticipado. Cullen sostuvo que la comparecencia del acusado demostró que no existía peligro de evasión.

Para garantizar su permanencia en el proceso en libertad, la defensa ofreció medidas alternativas concretas: la retención del pasaporte con aviso a Migraciones, la prohibición de salir del país y la entrega en caución real de la vivienda familiar de Almada ubicada en la calle Los Ceibos de Paraná.

En su resolución, la jueza de Garantías Marina Barbagelata dio la razón a la defensa y dispuso la excarcelación inmediata de Almada, rechazando la pretensión fiscal de mantenerlo en prisión. La magistrada aceptó la fianza patrimonial ofrecida y advirtió de forma tajante que, en el supuesto de que el imputado intente fugarse, el inmueble pasará a ser propiedad del Estado. Por último, estableció límites territoriales estrictos para el ejercicio de la libertad concedida. La jueza fijó una prohibición absoluta que impide a Almada salir de la ciudad de Paraná. También deberá presentarse entre semana en la Fiscalía y los fines de semana en la comisaría más cercana.