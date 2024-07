Wanda Nara y Mauro Icardi: nueva amenaza de divorcio

Otra vez circula el rumor de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi . Rumores que ninguno de los protagonistas terminan de confirmar fehacientemente y dan paso a teorías y chismes. En ese sentido, Yanina Latorre dio su versión de los hechos, que no solo vuelve a involucrar a L-Gante y a Eugenia "La China" Suárez, sino que también habla de nuevos mensajes del futbolista que Wanda habría descubierto.

Hubo un cruce de mensajes entre Wanda Nara y Mauro Icardi con versiones contrapuestas, fieles a su estilo.

Wanda Nara Mauro icardi mensajes divorcio.jpg

En ese sentido, al aire de LAM (América), Yanina explicó: “Para mí esto fue así. Venían de un amor eterno. Fueron a OLGA… el amor los acompañaba. Para mí esta no se quiso subir al avión privado, se mataron y le dijo ‘yo me quedo acá’. Lo dejó de seguir. Quilombo”.

“A Wanda el temita de la China con L-Gante le cagó la vida, no le gustó nada. ¿Qué hizo Wanda? Ni lerda ni perezosa, cuando Icardi se fue, se fue al boliche con L-Gante. Pasaron la noche juntos pero no pasó nada”, agregó Latorre, haciendo referencia a Llora como un arrepentido, la canción que sacaron juntos los artistas hace poco tiempo.

Wnada Nara L-Gante 1 boliche.jpg

Fue entonces que la panelista reveló la información que habría detonado el escándalo: “A mí lo que me cuentan, que no lo tengo chequeado, es que ella le habría vuelto a agarrar algo que no le gustó. Un mensaje, un like… Se han matado. Él se fue solo a hacer la pre-temporada, ella se quedó acá. Lo deja de seguir en Instagram para que todos lo levantemos”.

Los rumores de separación comenzaron cuando Wanda Nara dejó de seguir en Instagram a Mauro Icardi y encendió todas las alarmas. A pesar de que las versiones de que incluso ya se habían iniciado los trámites de divorcio ya fueron desmentidos por Ana Rosenfeld, la noticia de la separación está más que confirmada.

L-Gante y China Suarez siempre mencionados

Acto seguido, salieron a la luz las fotos de la conductora junto a L-Gante en un boliche porteño, lo que provocó que se empezaran a unir cabos. Luego llega la historia que subió el cantante, en la que aparece con la cara cubierta, y escribió: "Con mucha seriedad. Perdón, Wanda Nara”.

Eugenia La China Suarez 11.jpg

“Cero rencor. Siempre perdono. Qué problema la obsesión”, afirmó Wanda al repostearlo. En medio de ese ida y vuelta, reapareció la China Suárez, quien hace pocos días lanzó una colaboración con L-Gante y quien pareció responderle a los mensajes que la conductora le había mandado a Luis Ventura: "Unas ganas de hablar…”.

Es que Wanda se había comunicado con el periodista quien, al aire de A La Tarde, mostró los mensajes que recibió. "Estoy separada", afirmó en un mensaje enviado a Luis Ventura. Molesto por lo que se hablaba de ella en A la tarde (América), el ciclo conducido por Karina Mazzocco, donde Ventura se desempeña como panelista, Wanda se quejó: "¿Por qué inventan sin preguntarme?".

En otro mensaje, Wanda contó por qué, pese a las crisis, siguió con la relación con Icardi, vínculo que quedó herido tras el affaire del futbolista con Eugenia La China Suárez, allá por octubre de 2021. "Por motivos personales y de salud intenté una vez más...", fundamentó.

Contundente, advirtió: "Que hablen todos, que yo hablo última. Porque como soy primera en todo... que hablen...". "Me dejo para el final lo que nunca hablé", cerró Wanda, dejando la puerta abierta para revelar intimidades de la relación.