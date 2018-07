Wanda Nara generó el repudio de las mujeres que la habían defendido por sus fotos con celulitis

Sin embargo, la cosa se dio vuelta una semana después porque Wanda propinó una frase en la revista Gente que molesta y mucho.





wanda tapa.jpg



En vez de reconocer que tal vez una mujer con cinco hijos puede tener celulitis y estrías siendo algo de lo más normal del mundo, la rubia quiso dejar en claro que su cuerpo es casi perfecto.





Wanda asegura que le trucaron las fotos para perjudicarla y agrega: "Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo".





wanda nara 1.jpg



La conclusión que Wanda deja en la revista es que con plata se soluciona todo y que estar así como en esa foto es estar "mal" cuando en realidad lo que pasó podía servir de ejemplo para que nadie siga cosificando a la mujer por su cuerpo. En tanto, para la gente fue más que evidente que la revista utilizó el programa de retoque que le dejó la piel bien lisa y sin ninguna estría o marcas de sus embarazos.

Al final!

