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Madonna y Sabrina Carpenter lanzan "Bring Your Love", adelanto de Confessions II

Madonna presentó “Bring Your Love”, su nuevo sencillo junto a Sabrina Carpenter, que funciona como anticipo de su próximo álbum Confessions II

1 de mayo 2026 · 14:26hs
Madonna y Sabrina Carpenter lanzan Bring Your Love, adelanto de Confessions II

La artista Madonna presentó “Bring Your Love”, su nuevo sencillo junto a Sabrina Carpenter, que funciona como anticipo de su próximo álbum Confessions II, con lanzamiento previsto para el 3 de julio a través de Warner Records. La canción ya comenzó a circular en plataformas digitales y marca uno de los regresos más esperados del año dentro del pop internacional.

Madonna y Sabrina Carpenter, juntas en el primer adelanto de Confessions II

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El tema fue producido por Madonna junto a Stuart Price y tuvo su estreno en vivo durante una aparición sorpresa en el festival Coachella, donde ambas artistas compartieron escenario. La presentación generó una fuerte repercusión entre el público y se posicionó rápidamente como uno de los momentos más comentados del evento.

El registro de esa actuación podrá verse a partir de este viernes a las 7 (hora del Pacífico) a través del canal oficial de YouTube del festival, donde se difundirá el material completo del show.

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Confessions II se presenta como la continuación de Confessions on a Dance Floor, uno de los discos más reconocidos de la carrera de Madonna. El nuevo trabajo retoma la estética ligada a la música electrónica y la pista de baile, con una actualización sonora que dialoga con las tendencias actuales.

Días atrás, la artista había anticipado el lanzamiento con “I Feel So Free”, un tema orientado al dance pop que alcanzó el primer puesto en iTunes en 34 países y se ubicó como la canción más incorporada en radios del género en Estados Unidos. Ese desempeño refuerza la presencia de Madonna dentro de la industria y su capacidad de sostener alcance en distintas generaciones.

La colaboración con Sabrina Carpenter introduce un cruce entre trayectorias y públicos, en una estrategia que combina figuras consolidadas con nuevas voces del pop. “Bring Your Love” se inscribe en esa línea y anticipa el perfil del próximo álbum, que ya abrió su etapa de preventa en formatos físicos y digitales.

El lanzamiento vuelve a ubicar a Madonna en el centro de la escena musical internacional, con un proyecto que retoma uno de los momentos más representativos de su discografía y lo proyecta hacia una nueva etapa.

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Madonna Sabrina Carpenter Música
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