El gobierno provincial acompañó el 44° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea

La jornada recordó la primera acción en combate y Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea, ocurrida el 1 de mayo de 1982.

En representación del Gobierno de Entre Ríos, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, participó este viernes de la ceremonia conmemorativa por el 44° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina.

El acto central tuvo lugar en la II Brigada Aérea de Paraná, donde se rindió homenaje a los héroes que participaron en la gesta de Malvinas. La jornada recordó la primera acción en combate de la institución, ocurrida el 1 de mayo de 1982. Durante el evento, se destacó la importancia de mantener vivo el legado de soberanía y el reconocimiento a quienes dieron su vida por la patria.

Fuerza Aérea Argentina

Al respecto, el ministro Boleas señaló que "es un honor estar en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos en este acto. Siempre reconforta participar del reconocimiento a la Fuerza Aérea, en este caso por el 44º aniversario de su bautismo de fuego; y por supuesto, saludar a nuestros veteranos de Malvinas".

"Recordar esta fecha tiene diferentes connotaciones, entre ellas poner en valor lo que significa el trabajo en la construcción de una vida digna para cada uno de nosotros", subrayó el funcionario.

De esta manera, la provincia reafirma su acompañamiento a las fuerzas de seguridad y armadas en fechas de relevancia histórica, poniendo énfasis en lo que representan los valores de servicio y memoria para la comunidad entrerriana.

Del acto participaron el jefe de la II Brigada Aérea y de la Guarnición Aérea Paraná, comodoro Maximiliano Ravera, además de representantes del gobierno provincial, municipal y de distintas fuerzas de seguridad, junto a veteranos de guerra y familiares de los caídos.