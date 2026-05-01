EL TC 2000 se presenta por la tercera del año en Concordia

El TC 2000 acompañado por el Top Race y la Fórmula Nacional arrancan su actividad este sábado en Concordia. Stang y Riva van por un buen resultado de local.

El 47º campeonato de TC 2000 se pone en marcha este sábado en el autódromo de Concordia, donde disputará la tercera fecha de la temporada, donde los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia vuelven junto al 32º campeonato de Top Race y a un nuevo capítulo del torneo argentino de Fórmula Nacional.

Esta será la visita N° 17 del TC 2000 al trazado de 4.700 metros que tiene a Mario Gayraud, Juan María Traverso, Leonel Pernía, Bernardo Llaver y Matías Rossi como los máximos ganadores con dos triunfos cada uno. La primera competencia en la Capital del Citrus fue el 9 de agosto de 1981 con victoria de Jorge Omar del Río con un VW 1500 en el circuito de 3.120 metros, mientras que la última visita fue el 29 de junio de 2025 con Emiliano Stang que se quedó con el triunfo con el Toyota Corolla Cross del Toyota Gazoo Racing.

Qué dijo Emiliano Stang en la previa

Justamente, el crespense Stang llega con muy buenas expectativas a la cita en el trazado que le trae buenos recuerdos. “Concordia será especial porque corro en mi provincia. Es un circuito que me encanta y donde mi principal objetivo será sumar muchos puntos para seguir peleando bien arriba en el campeonato. No será fácil por el alto nivel de pilotos y equipos que tiene el TC 2000, pero pienso que junto al equipo estamos por el buen camino para continuar por la buena senda”, expresó el entrerriano en la previa.

Por su parte, Franco Riva de Gualeguaychú buscará tener una buena performance, luego de ganar en la fecha apertura en el callejero de Buenos Aires. “El equipo trabajó mucho en el auto para seguir mejorando. Concordia es un trazado que me gusta. La idea es ser competitivo, pelear por la carrera y ganar de nuevo. Si no se puede, buscaré estar dentro de los tres mejores de la final. Tengo la confianza de que puede ser un gran fin de semana”, comentó el piloto del equipo Proracing.

Con dos fechas cumplidas, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) es el líder del torneo con 47 puntos, segundo está Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) con 44 y tercero Franco Riva (Proracing) con 28. En la Copa Rookie 2026 lidera Diego Ciantini (Pfening Competición) con 10 puntos, seguido por Nicolás Palau (Halcón Motorsport), Tomás Fernández (Corsi Sport) y Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing) con 9 unidades.

El Top Race también en Concordia

Para el Top Race será la visita Nº21 al circuito entrerriano que lo tiene a Matías Rodríguez como el máximo vencedor con 3 triunfos: 2015, 2017 y 2019. La última carrera del Top Race V6 en el trazado de 4.700 metros de extensión data el 18 de mayo de 2025 con la victoria de Nicolás Palau con el Mercedes Benz del Halcón Motorsport. Disputadas dos fechas, el certamen de Top Race lo lidera Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo #40 – Halcón Motorsport) con 66.

Mientras que la Fórmula Nacional también volverá a la Capital del Citrus luego de la última carrera que fue el 29 de junio de 2025 con los triunfos de Julio Velázquez en la primera final y de Julián Ramos en la segunda. Entre sus filas estará el local Felipe Saloj, que correrá con una unidad alistada por MR Racing. Luego de la primera fecha en San Juan, el Campeonato Argentino 2026 lo tiene a Tomás Campra (Giavedoni Motorsport) en la primera posición con 47 puntos.

Este sábado habrá entrenamientos desde las 8.30, el TC 2000 clasificará desde las 15.40. El Top Race clasificará, mientras que correrá el Sprint a 15 minutos más una vuelta desde las 16.30, en tanto que la Fórmula Nacional correrá su primera final del fin de semana desde las 15.10.