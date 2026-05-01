Un motociclista falleció en un choque contra un auto en Ruta 20

Un motociclista murió tras chocar con un Fiat Siena en la ruta provincial 20, cerca de Aldea San Antonio.

Un motociclista murió tras chocar con un Fiat Siena en la ruta provincial 20, cerca de Aldea San Antonio.

Un grave accidente de tránsito, ocurrido en la tarde del jueves, dejó como saldo el fallecimiento de un motociclista en la ruta provincial 20, a la altura del kilómetro 33, en el acceso principal a Aldea San Antonio (departamento Gualeguaychú).

Según informó la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, el hecho se registró alrededor de las 16.15 y fue protagonizado por un automóvil Fiat Siena, conducido por un hombre de 71 años, oriundo de Urdinarrain, quien viajaba acompañado por una mujer de 73 años, y una motocicleta BMW F800 con dominio uruguayo.

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Choque muerte Aldea San Antonio

Pericias

Según las pericias, el vehículo circulaba en sentido norte-sur y, al intentar ingresar a la localidad, impactó con la motocicleta que se desplazaba en dirección contraria (sur-norte).

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, de 57 años, fue trasladado en ambulancia desde Aldea San Antonio al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Si bien ingresó consciente y con lesiones cuya gravedad se evaluaba, falleció posteriormente en el nosocomio.

En tanto, los ocupantes del automóvil fueron derivados para controles médicos preventivos. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó peritajes, planimetría y registro fotográfico para establecer la mecánica del siniestro.