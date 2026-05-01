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Folclore Bomba propone una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

El ciclo Folclore Bomba tendrá una nueva edición en Paraná junto a María Cuevas, Sofi Drei y Yunta Mambo, entre otros artistas

1 de mayo 2026 · 14:38hs
Folclore Bomba propone una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

El ciclo Folclore Bomba tendrá una nueva edición en Paraná el sábado 9 de mayo a las 20, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La propuesta reúne a artistas locales y regionales en una función que combina música en vivo, danza e intervenciones escénicas. Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline y en la boletería del teatro.

Artistas locales y regionales se reúnen en una nueva edición de Folclore Bomba

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La iniciativa, impulsada por el espacio cultural Tierra Bomba, traslada su formato habitual a una sala con historia dentro del circuito local. La programación incluye presentaciones de Sofi Drei, Yunta Mambo, María Cuevas, Lauphan y la Compañía de Danza Quimera, en un esquema que articula distintos lenguajes escénicos a lo largo de la noche.

El espectáculo propone un recorrido por ritmos del litoral desde una mirada contemporánea, con la participación de intérpretes de distintas generaciones. La curaduría está a cargo de Tierra Bomba, que plantea una puesta integrada, donde conviven la música, la danza y una ambientación sonora pensada para sostener la continuidad de la experiencia.

Además de los números en vivo, la función incluirá intervenciones escénicas y la presencia de las denominadas “musiquitas bombísticas”, que funcionarán como hilo conductor entre los distintos momentos del espectáculo. El formato busca construir una narrativa que combine tradición y nuevas lecturas sobre el folclore regional.

La propuesta se inscribe en una línea de producciones que ponen en valor las expresiones culturales del litoral y promueven su circulación en escenarios de la ciudad. En ese sentido, la llegada al Teatro 3 de Febrero amplía el alcance del ciclo y lo vincula con nuevos públicos.

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folclore Teatro 3 de Febrero María Cuevas
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