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Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911, fue denunciado por policías por presunta malversación de fondos en servicios adicionales.

1 de mayo 2026 · 14:09hs
Zunino quedó en el centro de una denuncia de un grupo de policías.

Zunino quedó en el centro de una denuncia de un grupo de policías.

Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 y Videovigilancia de la Policía de Entre Ríos, quedó en el centro de una denuncia penal presentada por un grupo de policías, que acusan presunta malversación de fondos vinculados a los servicios adicionales que realizan los uniformados.

El jueves 30 se realizó la primera medida de prueba en la causa: la fiscalía se hizo de documentación en papel y digital en la División 911, en Paraná.

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El escrito describe a Zunino como una figura con alto nivel de visibilidad, reconocimiento e influencia dentro de la estructura de seguridad, con vínculos con autoridades superiores, incluso en ámbitos del Ministerio de Seguridad y Justicia, es decir, del nivel político.

Según la denuncia, ese grado de inserción institucional permite inferir que los hechos señalados no serían conductas aisladas, sino parte de una estructura con capacidad para sostener, reproducir y eventualmente encubrir estas maniobras.

La presentación fue acompañada por una medida cautelar para resguardar la identidad de los denunciantes y solicitar que no se adopten represalias dentro de la fuerza. Además, los firmantes advirtieron que ponen en conocimiento hechos de “extrema gravedad institucional” que podrían configurar distintos delitos de acción pública.

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La denuncia

La representación legal es del abogado Rubén Pagliotto, quien señaló que “la presente denuncia no implica la reiteración de hechos ajenos, sino que incorpora situaciones conocidas y vivenciadas por los comparecientes, que permiten ampliar, complementar y dotar de mayor precisión a la maniobra investigada, poniendo en evidencia la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y posiblemente de otras áreas de la institución policial”.

“En este marco, se formula denuncia penal contra los oficiales jefes de policía Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez, así como también contra todo otro funcionario que pudiera resultar responsable, por la posible comisión de los delitos de peculado (art. 261° CP); malversación de caudales públicos (Art. 260°); exacciones ilegales (art. 266° CP); abuso de autoridad (art. 248° CP); coacción (art. 149° bis CP); falsedad ideológica de instrumento público (art. 293° CP) y encubrimiento (art. 277° CP), y/o cualquier otra figura delictual que, dentro del contexto fáctico, pudiera surgir conforme avance la investigación. Asimismo, los tipos penales que eventualmente se configuren, lo serán tanto a título de dolo como de culpa, cualquiera haya sido el grado de participación criminal que le cupo a quienes resulten penalmente responsables”, se manifestó.

Pagliotto sostuvo que la denuncia “la hemos bautizado como la causa de los ´Adicionales Truchos´, emulando a la causa de los ´Contratos Truchos´. Es un caso escandaloso de corrupción y saqueo de fondos públicos, pero esta vez, con un rol protagónico de -algunos- de los altos mandos de la Policía de Entre Ríos, organismo que está bajo la órbita ministerial del Dr. Néstor Roncaglia, quien al menos, debería estar enterado de este criminal saqueo de fondos que han ido a parar a los bolsillos de algunos pocos bandidos, policías y civiles”.

“Se trata, reitero, de un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional. Creemos que leyendo con atención la denuncia -que llevó muchos meses de arduo y responsable trabajo- podrá entenderse el mecanismo de saqueo, los personajes involucrados y la gravedad institucional del caso”, señaló y agregó: “Entendemos y estamos persuadidos que el gobernador Frigerio deberá tomar inmediatamente cartas en el asunto, haciendo honor a su remanida frase de que ‘este será el mejor y más honesto gobierno de la historia de Entre Ríos’”.

Adicionales Policía División 911
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