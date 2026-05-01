Uno Entre Rios | Ovación | ACTC

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 a cargo del Dr. Daniel Rafecas realizó un procedimiento en la sede de la ACTC del barrio porteño de Caballito.

1 de mayo 2026 · 15:14hs
La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000.

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000.

La ACTC fue allanada como parte de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 6 a cargo del Dr. Daniel Rafecas. Además de la casa teceísta, la sede del ACPAC, asociación que nuclea al Turismo Carretera 2000, también fue parte del operativo de allanamiento, lo mismo que algunos equipos que integran dicha categoría.

El operativo es parte de una causa que busca esclarecer la responsabilidad tanto de las entidades deportivas como de personalidades del automovilismo nacional que tendrían vínculos con los delitos que fueron denunciados. Hugo y Gastón Mazzacane, Alejandro Reggi, Javier Ciabattari y Roberto Valle son algunas de las figuras que están involucradas.

Jannik Sinner sigue intratable en la temporada.

Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

Franco Colapinto, durante la práctica libre del GP de Miami.

Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

La locación de ambas divisionales y los talleres del Ambrogio Racing, Aimar Motorsport, Catalán Magni Motorsport, Coiro Competición, JM Motorsport, RV Racing, CMG Racing y Cristian Dose Competición fueron requisados por la Justicia, señala Carburando.

El personal de la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (P.F.A) fue la encargada de ejecutar los allanamientos encargados por el Dr. Rafecas. El procedimiento incluyó la incautación de documentación física, archivos digitales y la realización de pericias fotográficas.

ACTC Justicia Federal Allanamiento
Noticias relacionadas
Capibaras XV se juega una final anticipada ante Pampas.

Capibaras XV se juega una final anticipada ante Pampas

Fue confirmado en el congreso de FIFA.

Nueva regla de la FIFA: castigarán con roja los "casos Prestianni" en el Mundial 2026

El Estadio Azteca símbolo del fútbol de México.

México se alista para el Mundial 2026 con tres estadios renovados

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86.

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Ver comentarios

Lo último

Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

Ultimo Momento
Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

Folclore Bomba propone una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

Folclore Bomba propone una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

Policiales
Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Chajarí: tras denuncias de maltrato y quemaduras, un niño de 2 años fue resguardado

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Investigan presuntas irregularidades en adicionales de la Policía

Una mujer falleció tras ser arrollada por un camión en la intersección de rutas 11 y 12

Una mujer falleció tras ser arrollada por un camión en la intersección de rutas 11 y 12

Allanamiento con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido en Nogoyá

Allanamiento con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido en Nogoyá

Motociclista falleció al chocar contra un auto en Ruta 20

Motociclista falleció al chocar contra un auto en Ruta 20

Ovación
Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

Jannik Sinner se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

La provincia
Folclore Bomba propone una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

Folclore Bomba propone una noche de música y danza en el Teatro 3 de Febrero

Compromiso Federal por la Memoria: el Gran Rabino de la AMIA visitó Paraná

Compromiso Federal por la Memoria: el Gran Rabino de la AMIA visitó Paraná

Siempre vas a estar en mi corazón: el novio despidió a Lucía

"Siempre vas a estar en mi corazón": el novio despidió a Lucía

Entre Ríos: se distribuyen más de 100.000 libros para fortalecer la alfabetización en primaria

Entre Ríos: se distribuyen más de 100.000 libros para fortalecer la alfabetización en primaria

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Dejanos tu comentario