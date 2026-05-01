Compromiso Federal por la Memoria: el Gran Rabino de la AMIA visitó Paraná

Con el fin de invitar a intendentes de distintas ciudades a participar de un Encuentro por la Memoria, referentes de la AMIA se reunieron con Rosario Romero.

Marcos Cohen y el Gran Rabino Hamra visitaron Paraná para invitar a autoridades municipales al Encuentro Federal por la Memoria con intendentes de todo el país.

El Gran Rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) Eliahu Hamra, junto al presidente de la Federación de Comunidades Judías de las Provincias de la Argentina ( (Vaad Hakehilot) de AMIA, Marcos Cohen, visitaron la ciudad de Paraná en el marco de una iniciativa de alcance federal que busca fortalecer la memoria colectiva, el compromiso institucional y el diálogo entre comunidades en todo el país.

Ambos referentes llegaron como parte de una recorrida nacional que tiene como objetivo invitar a intendentes de distintas localidades a participar de un Encuentro Federal por la Memoria con intendentes de todo el país , en conmemoración de las 85 víctimas fatales del atentado terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994. Con este objetivo se reunieron este jueves con la presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero, a quien participaron del evento que se desarrollará el 1° de julio en calle Pasteur 633, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde funciona la sede de la AMIA.

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Durante la entrevista brindada a UNO, Hamra explicó que esta convocatoria forma parte de una política sostenida en los últimos años: “Estamos invitando a más de 130 intendentes de todo el país”, detalló, subrayando la intención de involucrar a gobiernos locales de provincias donde existe presencia o vínculos con la comunidad judía.

Este evento dará inicio al mes de la memoria por un nuevo aniversario del atentado. Según precisó el rabino, el acto tendrá dos momentos clave: una primera instancia en la Plaza Memoria AMIA, frente a la sede de la Mutual, donde se rendirá homenaje a las víctimas; y una segunda parte en el auditorio de la institución, donde se desarrollarán discursos y los intendentes firmarán una declaración conjunta de apoyo y acompañamiento a la comunidad judía en cada provincia.

Hamra destacó el carácter transversal de la convocatoria: “En ediciones anteriores participaron intendentes y gobernadores de distintos espacios políticos. Fue un acto muy conmovedor, donde todos se reunieron con un mismo propósito: honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso con la convivencia”, aseguró.

Sibre esta iniciatova, la intendenta Rosario Romero destacó: “Agradezco la invitación y allí vamos a estar con otros intendentes del país en un acto que no solamente es un repudio. Es un acto que mira hacia adelante pensando en la paz, pensando en las reivindicaciones de derechos, de los derechos humanos y también pensando en esta Argentina que fue concebida como una sociedad muy plural, muy integradora, convicciones que seguimos teniendo”.

Presencia en Paraná

Su presencia en Paraná responde a ese espíritu de cercanía y articulación territorial. Durante su estadía, los dirigentes mantuvieron encuentros institucionales con autoridades locales, buscando consolidar vínculos entre la comunidad judía y el municipio. En ese marco, Hamra remarcó la importancia de fortalecer los lazos sociales en cada ciudad: “Nos parece fundamental este vínculo con las municipalidades para acompañar la vida comunitaria”.

Además, puso en valor el trabajo que la AMIA desarrolla no sólo en el plano religioso, sino también social, educativo y cultural, incluyendo la asistencia a familias en situación vulnerable y el funcionamiento de redes educativas en todo el país.

Romero y Rabino Hamra La intendenta Rosario Romero recibió del Rabino Hamra la invitación para participar del Encuentro Federal por la Memoria el 1° de julio

Argentina como ejemplo de convivencia

Consultado sobre el contexto social actual y los desafíos del diálogo interreligioso, el Gran Rabino ofreció una mirada optimista, aunque sin desconocer la situación social del país. “Es cierto que hay muchos conflictos, pero Argentina es un país ejemplar en la convivencia entre credos”, afirmó.

En esa línea, destacó que la comunidad judía en la Argentina –una de las más importantes del mundo– vive integrada y en paz dentro de la sociedad. Incluso comparó esta realidad con situaciones recientes en otras partes del mundo, señalando que el clima local es excepcional en términos de respeto y coexistencia. “El fenómeno argentino en este sentido es muy valioso: hay paz, hay integración y hay una convivencia real entre religiones”, sostuvo.

Rabino Hamra.jpeg Marcos Cohen y el Gran Rabino Hamra visitaron Paraná para invitar a autoridades municipales al Encuentro Federal por la Memoria con intendentes de todo el país. Foto: UNO/Gerónimo Flores

Memoria activa

Uno de los ejes centrales de la visita y del acto convocante es la construcción de memoria, especialmente entre las nuevas generaciones. A casi 32 años del atentado, el desafío es mantener vigente el recuerdo de lo ocurrido y transmitir su significado a quienes no lo vivieron. “Somos un pueblo de la memoria. Recordar no es sólo mirar al pasado, sino también al futuro, para que estos hechos no vuelvan a suceder”, expresó Hamra, vinculando esta tradición con la propia historia del pueblo judío.

Por su parte, Cohen aportó una mirada complementaria y más crítica respecto del proceso judicial. Subrayó que la falta de justicia sigue siendo una deuda pendiente y un obstáculo para cerrar esa herida colectiva. “Es muy difícil trabajar sobre un hecho como el atentado cuando pasan más de tres décadas sin justicia”, afirmó.

En ese sentido, consideró fundamental la reciente aprobación del juicio en ausencia por parte del Congreso, como una herramienta que podría permitir avanzar en la identificación y condena de los responsables, aun cuando no se encuentren en el país. “Aunque no cumplan la condena, es importante saber quiénes fueron y que exista una sentencia”, explicó.

Cohen también hizo hincapié en un aspecto clave: la necesidad de comprender que el atentado a la AMIA no fue un ataque exclusivo contra la comunidad judía, sino contra la sociedad argentina en su conjunto. “No murieron solo judíos. Murieron personas de distintos credos, incluso de otras nacionalidades”, recordó. Desde esa perspectiva, insistió en que la construcción de memoria debe trascender los límites de la colectividad y convertirse en una causa común.

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Tanto Hamra como Cohen coincidieron en la importancia de trabajar con las nuevas generaciones, que no vivieron el atentado de 1994. En ese sentido, destacaron el rol de las instituciones educativas de la comunidad judía, que son más de 30 en todo el país, como espacios clave para la transmisión de la memoria.

Pero también señalaron que ese trabajo debe extenderse más allá de la comunidad, promoviendo una conciencia social amplia sobre lo ocurrido y sus implicancias.

La paciencia y el diálogo como pilares

En relación al presente y al futuro del diálogo interreligioso, Cohen introdujo un concepto que consideró central: la paciencia.

Según explicó, la convivencia en Argentina se sostiene en gran medida gracias a la capacidad de los distintos credos de evitar respuestas impulsivas o confrontativas. “Hay mucha paciencia para no contestar fanáticamente y para construir un clima de respeto”, sostuvo. Esta actitud, remarcó, ha sido clave incluso en contextos internacionales de alta tensión, donde en otros países se registraron conflictos más marcados.