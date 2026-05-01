Allanamiento con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido en Nogoyá

En un allanamiento por narcomenudeo terminó con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido, en barrio Gauchito de Nogoyá.

En un allanamiento por narcomenudeo terminó con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido, en barrio Gauchito de Nogoyá.

En un allanamiento por narcomenudeo terminó con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido, en barrio Gauchito de Nogoyá.

En un allanamiento por narcomenudeo terminó con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido, en barrio Gauchito de Nogoyá.

En un allanamiento por narcomenudeo terminó con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido, en barrio Gauchito de Nogoyá.

En la tarde de este 30 de abril, personal de la División Drogas Peligrosas, junto al Grupo Especial dependiente de Jefatura Departamental Nogoyá, llevó adelante un procedimiento por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Microtráfico.

El allanamiento se desarrolló entre las 16:45 y las 20:50 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de calles 25 de Mayo y López Jordán de la ciudad de Nogoyá, en Barrio Gauchito, bajo mandato judicial dispuesto por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Oscar E. Rossi, con intervención de la Fiscal Dra. Sofía Pittaluga.

La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

narcomenudeo Nogoyá (1)

Secuestraron dinero en efectivo por la suma de $66.200 (pesos sesenta y seis mil doscientos), sustancia vegetal (reactivo positivo para marihuana), varios envoltorios de nylon conteniendo sustancia blanquecina (reactivo positivo para cocaína), tres (03) teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento.

narcomenudeo Nogoyá (5)

Durante el operativo, el cual contó con la irrupción táctica y cobertura de seguridad a cargo del Grupo Especial de la Departamental Nogoyá, se logró el secuestro de envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados para su comercialización, sustancia estupefaciente marihuana, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la comercialización de estupefacientes y teléfonos celulares de interés para la causa. Asimismo, fueron identificadas tres personas mayores de edad y un masculino quedó detenido e incomunicado.

narcomenudeo Nogoyá (3)

Es doble mencionar que este tipo de procedimientos se desarrollan de manera continua en distintos puntos de la provincia, en el marco de las investigaciones orientadas a combatir el microtráfico, reforzando la presencia operativa y el trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales y judiciales.