Warner Music/ADA celebra nominaciones en diversos géneros para los Premios Gardel

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) anunció las nominaciones a los Premios Gardel 2026 y Warner Music junto a ADA destacaron la presencia de sus artistas en múltiples categorías

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) anunció las nominaciones a los Premios Gardel 2026 y Warner Music junto a ADA destacaron la presencia de sus artistas en múltiples categorías. Las compañías señalaron la amplitud de géneros alcanzados, con proyectos que abarcan desde el folklore hasta el pop, el rock y la música urbana.

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Entre las principales nominaciones aparece Yami Safdie, quien fue reconocida por su álbum Querida Yo y por la canción del mismo nombre, interpretada junto a Camilo. La obra compite en rubros centrales como Canción del Año y Mejor Álbum Canción de Autor.

En el ámbito urbano, la colaboración entre Maria Becerra y TINI por “Hasta Que Me Enamoro” obtuvo una nominación como Mejor Colaboración Urbana. También figuran Tiago PZK con GOTTI B y Bhavi con BHAVILONIA.

En los rubros de pop, rock y alternativo fueron nominados Indios por Artificio y K4OS por 4EVER. En tanto, en el segmento tropical y de cuarteto aparecen L-Gante, Luck Ra y Ian Lucas, entre otros.

El apartado de folklore incluye a Maggie Cullen, nominada por su álbum Décimas y por la canción homónima, mientras que 143Leti fue incluida en la categoría Mejor Nuevo Artista.

Desde Warner Music/ADA Argentina indicaron que estas nominaciones reflejan el trabajo conjunto de artistas, productores y equipos técnicos, y remarcaron el objetivo de proyectar la música argentina en el ámbito internacional a través de propuestas diversas.