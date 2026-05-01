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Una mujer falleció tras ser arrollada por un camión en la intersección de rutas 11 y 12

Una mujer de 47 años, falleció en la madrugada de este viernes tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas provinciales 11 y 12.

1 de mayo 2026 · 13:11hs
Una mujer de 47 años

Una mujer de 47 años, falleció en la madrugada de este viernes tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas provinciales 11 y 12.

Una mujer de 47 años falleció la madrugada de este viernes tras ser arrollada por un camión. Según informó la policía, el siniestro se produjo alrededor de la 1 en la intersección de las rutas provinciales 11 y 12, en jurisdicción de Gualeguay.

El camionero fue detenido kilómetros más adelante, llegando a la localidad de General Galarza, en el departamento Gualeguay. En tanto, se supo que la mujer era vecina del barrio Dunat, de Gualeguay.

La víctima, quien murió este lunes tras tres semanas de agonía, había denunciado por violencia de género al agresor y contaba con medidas de protección que resultaron insuficientes.

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Camionero detenido

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir lo ocurrido.

Tras el incidente, el transporte fue interceptado sobre la ruta 12, a la altura de Lazo. El conductor, un hombre de 53 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Mujer Camión
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