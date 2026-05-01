Una mujer falleció tras ser arrollada por un camión en la intersección de rutas 11 y 12

Una mujer de 47 años, falleció en la madrugada de este viernes tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas provinciales 11 y 12.

Una mujer de 47 años, falleció en la madrugada de este viernes tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas provinciales 11 y 12.

Una mujer de 47 años falleció la madrugada de este viernes tras ser arrollada por un camión. Según informó la policía, el siniestro se produjo alrededor de la 1 en la intersección de las rutas provinciales 11 y 12, en jurisdicción de Gualeguay.

El camionero fue detenido kilómetros más adelante, llegando a la localidad de General Galarza, en el departamento Gualeguay. En tanto, se supo que la mujer era vecina del barrio Dunat, de Gualeguay.

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Camionero detenido

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir lo ocurrido.

Tras el incidente, el transporte fue interceptado sobre la ruta 12, a la altura de Lazo. El conductor, un hombre de 53 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho.