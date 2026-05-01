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Imputaron por abuso sexual al abuelo paterno de Guadalupe Lucero

La abuela materna y un tío de Guadalupe Lucero hablaron y confirmaron que se anoticiaron de esta causa por los medios de comunicación.

1 de mayo 2026 · 16:56hs
Imputaron por abuso sexual al abuelo paterno de Guadalupe Lucero

Imputaron por abuso sexual al abuelo paterno de Guadalupe Lucero

Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña buscada desde junio de 2021 en San Luis, se encuentra imputado por abuso sexual en otra causa y ahora la familia materna pide que se lo investigue por su posible participación en la desaparición de su nieta.

La imputación contra el padre de Eric Lucero ocurrió el 20 de abril, pero recién se dio a conocer en las últimas horas. Desde el medio local El Chorrillero informaron que la acusación es por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa iniciada en noviembre de 2024.

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Por el momento el hombre se encuentra en libertad, pero ante el conocimiento del caso, la familia de la menor se acercó hasta la Justicia provincial para pedir explicaciones.

La palabra de su abuela

La abuela materna y un tío de la niña hablaron con la prensa tras su llegada a la fiscalía y confirmó que se anoticiaron de esta causa por los medios de comunicación.

Silvia Domínguez, abuela materna de Guadalupe, cuestionó el accionar de la pesquisa: “Si existían denuncias por abuso, creemos que debería haber sido investigado como corresponde. Hoy en la Justicia Federal nos dijeron que no tenían conocimiento de esto”.

Por último, señaló que “se puso toda la información a disposición para que se analice si corresponde investigarlo en relación a la causa de Guadalupe” y que, si no tiene nada que ver, "que la Justicia lo determine”.

Guadalupe Lucero abuelo Abuela
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