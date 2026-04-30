Airbag, Lali y Bizarrap nominados a los Premios Gardel

Lali se encuentra nominada en 10 categorías; Airbag recibió una nominación a mejor álbum y Bizarrap obtuvo 3 nominaciones a los Premios Gardel.

“ÁLBUM DEL AÑO”

“GRABACIÓN DEL AÑO”

“MEJOR ÁLBUM ARTISTA POP”

“MEJOR CANCIÓN POP”

“MEJOR CANCIÓN EN VIVO”

“MEJOR CANCIÓN POP ROCK”

“MEJOR COLABORACIÓN”

“MEJOR VIDEOCLIP LARGO”

AIRBAG

“MEJOR ÁLBUM DE ROCK” POR “EL CLUB DE LA PELEA I”

BIZARRAP

“MEJOR CANCIÓN URBANA”

“MEJOR COLABORACIÓN”

“MEJOR COLABORACIÓN URBANA”

LALI mantiene su merecido y arrasador reconocimiento recibiendo 10 nominaciones a los Premios Gardel 2026 en las categorías: “Canción Del Año” (“Mejor que vos” ft Miranda!), “Álbum del Año” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”), “Grabación Del Año” (“Mejor que vos”), “Mejor Álbum Artista Pop” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”), “Mejor Canción Pop” (“Mejor que vos”), “Mejor Canción En Vivo” (“Fanático en Vivo”), “Mejor Canción Pop Rock” (“33” con Dillom), “Mejor Colaboración” (“Mejor que vos” con Miranda! y “Loco un Poco” con Turf), “Mejor Videoclip Largo” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama” full álbum).

La estrella pop llegará por primera vez al Estadio Monumental los días 6 y 7 de junio de 2026 con doble sold out ante la expectativa de su público que se hizo sentir inmediatamente. La reina del pop argentina prepara una fiesta insuperable donde escribirá un hito en su exitosa y explosiva carrera.

AIRBAG marcó una nueva etapa con el proyecto “El Club de la Pelea I”, nominado a “Mejor Álbum de Rock” por los Premios Gardel 2026, el cual superó las 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en el vivo: Este disco los llevó a agotar cinco Estadios River Plate en un año, presentándose ante más de 350.000 personas, y a ubicarse entre las 10 bandas que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.

Luego de anunciar tres fechas a pura emoción compartida en el Estadio Vélez para los días 23, 24 y 30 de mayo, las entradas se agotaron en minutos. Estas presentaciones serán la antesala de su próximo disco “El Club de la Pelea II” y darán inicio a su gira 2026, con fechas próximas a anunciar en Argentina, Latinoamérica y Europa.

BIZARRAP recibe 3 nominaciones a “Mejor Canción Urbana”, “Mejor Colaboración” y “Mejor Colaboración Urbana” por la “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66” junto a Daddy Yankee.

Recientemente, el consagrado productor argentino deslumbró en su paso por Ultra Miami donde Daddy Yankee lo acompañó con su aparición especial para interpretar esta canción nominada a los Premios más importantes de la escena musical argentina, desatando una reacción masiva del público y marcando el punto más alto del show.

Anteriormente, fueron elegidos en el show de medio tiempo de la en el halftime de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu con un despliegue escénico brillante haciendo sonar en vivo la “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”.