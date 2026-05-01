Tras la muerte de Lucía en Villaguay, su novio la despidió con un emotivo mensaje en redes, donde destacó su amor, su fortaleza y el vacío que deja su ausencia.

"Siempre vas a estar en mi corazón": el novio despidió a Lucía.

La conmoción por la muerte de Lucía Karg, la joven de Villaguay que había resultado gravemente herida tras la explosión de un bar en esa ciudad , sigue generando profundas muestras de dolor. Entre ellas, una de las más sentidas fue la despedida que compartió su novio en redes sociales.

Tras confirmarse el fallecimiento, el joven publicó un mensaje cargado de emoción, en el que recordó a Lucía con palabras que reflejan tanto el amor como el impacto de su pérdida. La describió como "una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera" , y destacó especialmente su fortaleza y su compañía incondicional en los momentos difíciles.

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Con dolor, el novio de Lucía le dio el último adiós tras la tragedia

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"No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón", expresó, en un texto que rápidamente se viralizó y recibió numerosos mensajes de acompañamiento.

En su despedida, también hizo referencia al vacío que deja su ausencia en lo cotidiano: "Va a costar seguir sin vos, sin tus buenos días, sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus risas", escribió, evidenciando el dolor de afrontar la vida sin ella.

Además, el joven prometió intentar honrar su memoria adoptando los valores que la caracterizaban. La definió como una persona solidaria, siempre dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio.

El mensaje concluye con una frase breve y profundamente emotiva: "Descansá en paz mi amor, mi Luci", que resume el dolor del momento y la tristeza que atraviesa a su entorno más cercano.

La publicación se sumó a las múltiples expresiones de afecto que surgieron tras conocerse la noticia, reflejando la huella que Lucía dejó en quienes la conocieron.