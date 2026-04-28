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Mauro Icardi y la China Suárez mostraron su intimidad en una tarde de playa

Tras la victoria del Galatasaray ante el Fenerbahçe, Mauro Icardi dejó por un momento la competencia para disfrutar de una jornada de descanso en la playa

28 de abril 2026 · 14:13hs
Mauro Icardi y la China Suárez mostraron su intimidad en una tarde de playa

Tras la victoria del Galatasaray ante el Fenerbahçe, Mauro Icardi dejó por un momento la competencia para disfrutar de una jornada de descanso en la playa junto a China Suárez, los hijos de ella —Magnolia y Amancio— y su perro Tano.

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Mauro Icardi y la China Suárez

Las imágenes que compartió en redes sociales mostraron a la pareja relajada, tomando mate y compartiendo gestos de cercanía bajo el sol. En ese marco, el delantero se dejó ver distendido, caminando por la orilla del mar y disfrutando de un entorno natural lejos de la presión deportiva.

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El perro también tuvo protagonismo, acompañándolo en paseos e incluso dentro del agua, mientras los niños aparecieron jugando a lo lejos, sumando una postal familiar a la escena.

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