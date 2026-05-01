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Manuel Adorni dijo que la causa sobre los departamentos "no tiene gollete" y que quedará demostrado en la Justicia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a dar una entrevista luego de su exposición en Diputados; dijo que la causa de los departamentos “no tiene gollete”.

1 de mayo 2026 · 17:47hs
Manuel Adorni dijo que la causa sobre los departamentos no tiene gollete.

Manuel Adorni dijo que la causa sobre los departamentos "no tiene gollete".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la causa en la que se lo investiga por compras de departamentos “no tiene gollete” y aseguró que no conoce Disney, en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade.

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Qué dijo Manuel Adorni

“La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo Adorni en declaraciones a El Observador.

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Según el funcionario nacional, que el miércoles pasado se presentó ante Diputados para exponer el informe de gestión de gobierno, “en el medio hubo un montón mentiras” y agregó: “Dije ´guarda que están sacando conclusiones equivocadas’”.

Con respecto a la denuncia de Tailhade, Adorni explicó: “Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase”.

A su vez, sostuvo que los viajes que sí realizó fueron “personales” y que no se arrepiente de “brindarle” a su hijos y familia “unos días de vacaciones”. Y se preguntó: “¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”.

Manuel Adorni departamentos Justicia Jefe de Gabinete
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