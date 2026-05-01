Franco Colapinto redondeó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

En el retorno de la Fórmula 1, Franco Colapinto estuvo en el pelotón de arriba y finalizó con un mejor registro de 1:31:015s después de 31 vueltas.

El inicio del Gran Premio de Miami ha sido auspicioso para Alpine y sus dos pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly. Es que, después de la única sesión de prácticas libres, el argentino finalizó en el puesto 11, mientras que el francés terminó dos lugares por delante, algo que hace al equipo soñar con sumar puntos.

Después de un largo parate por la suspensión de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita, Colapinto se mostró firme durante la práctica extendida de hora y media y terminó muy cerca de la zona de puntos. A lo largo de toda la sesión, el pilarense siempre estuvo peleando entre los mejores y llegó a estar en el séptimo lugar durante gran parte de la jornada.

De todas maneras, cuando la bandera a cuadros flameó, Colapinto mostró un mejor registro de 1:31.015s, algo que le valió el 11° puesto. En tanto. Pierre Gasly registró 1:30.587s, apenas 0.428s por delante del argentino, y quedó 8°, algo que demuestra que las mejoras que trajo Alpine a Miami funcionaron y nivelaron a los dos autos.

El auto más veloz fue la Ferrari de Charles Leclerc, que finalizó con un tiempo de 1:29.310s para quedar en el primer lugar. Max Verstappen y su Red Bull lo siguieron de cerca, con un registro de 1:29.607s; en tanto que Oscar Piastri, de McLaren, completó el podio con 1:29.758s.

¿Cómo sigue el GP de Miami?

Ahora, la acción se reanudará este mismo viernes, desde las 17.30, con lo que será la clasificación para la carrera sprint del sábado. Sin dudas, los buenos resultados de Alpine en la prueba de hoy parecen ser un buen augurio de cara a lo que viene y con el foco puesto en la obtención de más puntos para el campeonato de constructores.