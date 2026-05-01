Insólito: el Brighton contrató a un luchador de MMA para utilizar sus "técnicas" en los córners

Por pedido del entrenador Fabian Hurzeler, el equipo inglés incorporó al peleador de MMA Christian Eckerlin para ayudar a los jugadores a ser más combativos.

El Brighton quedó en el centro de la escena en la Premier League al contratar a un luchador de artes marciales mixtas (MMA) para potenciar sus jugadas a balón parado. El equipo británico, dirigido por Fabian Hurzeler, sumó a sus entrenamientos al alemán Christian Eckerlin, ex futbolista convertido en peleador profesional.

El objetivo es mejorar su desempeño defensivo y ofensivo ante rivales físicamente superiores, especialmente de cara al crucial partido contra Newcastle United, uno de los equipos con más altura y que se ubica entre los que más goles marcan a balón parado.

Aunque el Brighton se ubica actualmente en la sexta posición de la Premier League, con opciones de alcanzar la Europa League o incluso la Champions League en la recta final de la temporada, el equipo enfrenta un reto persistente: recibió 13 goles en jugadas de pelota quieta, lo que representa un tercio de sus tantos encajados hasta el momento. Al mismo tiempo, solo cuatro equipos han convertido menos goles que los trece logrados por las Gaviotas mediante este tipo de acciones.

¿Qué puede aportarle el luchador de MMA a la defensa?

MMA (1) Christian Eckerlin es la sensación en las peleas de MMA en Alemania con catorce victorias.

La decisión de incorporar a Eckerlin se produjo a principios de la temporada, tras identificar la necesidad de adaptarse a las tendencias recientes de la liga, donde la capacidad de bloquear en los saques de esquina se transformó en una ventaja competitiva. El mediocampista Jack Hinshelwood confirmó la llegada del luchador de MMA al cuerpo técnico hace algunos días, una medida que buscó elevar la solidez de los jugadores de cara a los duelos individuales y ayudarlos a “bloquear mejor los saques de esquina”.

La influencia de Christian Eckerlin destaca por su experiencia tanto en el fútbol como en las artes marciales mixtas. Antes de iniciar su carrera en el octágono —suma 14 victorias desde su debut triunfal en 2009 y es figura ascendente en la división wélter alemana—, el alemán enfrentó a figuras como Mats Hummels y Bastian Schweinsteiger durante su etapa como futbolista. La contratación responde a la búsqueda declarada por Hurzeler de “ideas innovadoras fuera del fútbol convencional” para fortalecer al plantel ante competidores que superan claramente en talla.