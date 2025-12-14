Violencia y escracho en redes: el cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet

El conflicto entre Sofía Gonet (conocida como “La Reini”) y Homero Pettinato volvió a quedar expuesto en redes sociales en las últimas horas

A cinco meses de su separación, el conflicto entre Sofía Gonet —conocida como “La Reini”— y Homero Pettinato volvió a quedar expuesto en redes sociales. En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve al humorista conversando muy cerca de una mujer durante un recital, situación que habría despertado el enojo de la influencer y ex participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Tras la difusión de esas imágenes, Gonet publicó en sus historias de Instagram una serie de capturas de chats privados con Pettinato, con mensajes de tono agresivo de ambas partes. En la primera imagen se observa que la influencer no lo tiene agendado en WhatsApp. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha”, le escribió. La conversación escaló rápidamente con insultos, descalificaciones personales y acusaciones cruzadas, tanto sobre sus estilos de vida como sobre sus trabajos y trayectorias.

Entre los mensajes, Pettinato lanzó frases hirientes vinculadas al entorno y a la exposición pública de su expareja, mientras que Gonet respondió con reproches relacionados con supuestas adicciones, ausencias y mentiras durante la relación. El intercambio, que se extendió en varios mensajes, fue difundido por la propia influencer y rápidamente se viralizó.

Minutos después, y ante la repercusión que generaron los chats, Homero Pettinato publicó una serie de videos en sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos. Allí negó haber estado a los besos con otra mujer y aclaró que la persona con la que fue fotografiado es una amiga a la que aprecia y que no veía desde hacía diez meses.

Homero Pettinato, descargo

“Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí”, expresó el conductor, quien explicó que decidió mostrar su postura luego de sentirse expuesto públicamente. En ese marco, reconoció haber escrito mensajes ofensivos, aunque aseguró que fueron una reacción a situaciones previas de maltrato verbal.

Pettinato afirmó que, durante el vínculo, recibió descalificaciones constantes y atravesó episodios de control, manipulación y amenazas. Incluso mencionó advertencias sobre posibles escraches públicos y situaciones que, según relató, se repitieron a lo largo de la relación. “Uno siempre cree que la otra persona va a cambiar”, reflexionó, al tiempo que advirtió que la exposición pública puede perjudicar su carrera laboral.

Visiblemente afectado, el humorista aseguró que aún tiene sentimientos por su expareja y recordó los consejos que recibió de su círculo íntimo para alejarse definitivamente. “Ayer lo único que hice fue ir a ver una banda con una amiga”, concluyó, en uno de los tramos finales de su descargo.