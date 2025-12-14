La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable.

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet sigue internada en Porto Alegre, estable dentro de un cuadro complejo, y pidió oraciones.

La Municipalidad de Colón emitió este domingo un comunicado oficial en el que informó a la comunidad que Gimena Bordet , esposa del intendente José Luis Walser, se encuentra internada en un hospital de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, luego del accidente de tránsito ocurrido días atrás en una ruta del país vecino.

Según se detalla en el parte oficial, Bordet permanece en estado estable dentro de un cuadro clínico complejo y se encuentra recibiendo atención médica especializada, en proceso de observación y recuperación.

Desde el municipio agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante estos momentos y solicitaron respeto por la privacidad de la familia en este trance.

Asimismo, se indicó que se informará sobre el estado de salud de Gimena a medida que surjan novedades. Finalmente, desde la Municipalidad de Colón agradecieron la comprensión de la comunidad y pidieron continuar con las oraciones por su pronta recuperación.