Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Este sábado a las 6:50 de la mañana personal del puesto de control vial Victoria tomó conocimiento de un choque ocurrido en Ruta Nacional Nº 174 a la altura del kilómetro 34. Una vez presentes en el lugar, por razones que se tratan de establecer, constataron el impacto entre una pick up Volkswagen modelo Amarok, conducida por un masculino y un acompañante, quienes regresaban desde Córdoba con destino villa Libertador San Martin y un camión que circulaba en sentido contrario, marca Scania modelo 111 con acoplado, conducido por un hombre domiciliado en Viale, quien se dirigía con destino a Puesto San Martín.