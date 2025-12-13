Uno Entre Rios | Policiales | Choque

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Este sábado ocurrió un choque entre un camión y una camioneta en ruta nacional N° 174 a la altura del kilómetro 34

13 de diciembre 2025 · 09:57hs
Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Este sábado a las 6:50 de la mañana personal del puesto de control vial Victoria tomó conocimiento de un choque ocurrido en Ruta Nacional Nº 174 a la altura del kilómetro 34. Una vez presentes en el lugar, por razones que se tratan de establecer, constataron el impacto entre una pick up Volkswagen modelo Amarok, conducida por un masculino y un acompañante, quienes regresaban desde Córdoba con destino villa Libertador San Martin y un camión que circulaba en sentido contrario, marca Scania modelo 111 con acoplado, conducido por un hombre domiciliado en Viale, quien se dirigía con destino a Puesto San Martín.

accidente con lesiionado grave (1)

A raíz del impacto resultó con posibles lesiones graves el conductor de la camioneta el cual fue trasladado hacia el hospital Salaverry de Victoria para su atención.

accidente con lesiionado grave

Trabajó en el lugar personal de Control Vial Victoria, Vialidad Nacional, Bomberos Voluntarios y Jefatura Departamental de Victoria.

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente.

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista.

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque Camión camioneta Volkswagen
Noticias relacionadas
un entrerriano murio en un choque en uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

parana: fallecio un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el túnel subfluvial fue interrumpido por un accidente entre un camión y otro vehículo de menor porte.

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

parana: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaina

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Ver comentarios

Lo último

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

El horóscopo para este sábado 13 de diciembre de 2024

El horóscopo para este sábado 13 de diciembre de 2024

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

Ultimo Momento
Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

El horóscopo para este sábado 13 de diciembre de 2024

El horóscopo para este sábado 13 de diciembre de 2024

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad

Policiales
Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Ovación
Robaron en el gimnasio del Club Atlético Banfield de Paraná

Robaron en el gimnasio del Club Atlético Banfield de Paraná

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

APB: Recreativo y Estudiantes son finalistas del Torneo Clausura

APB: Recreativo y Estudiantes son finalistas del Torneo Clausura

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

La provincia
Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

Entre Ríos: sábado caluroso con posterior anuncio de lluvias

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Dejanos tu comentario