Este sábado a las 6:50 de la mañana personal del puesto de control vial Victoria tomó conocimiento de un choque ocurrido en Ruta Nacional Nº 174 a la altura del kilómetro 34. Una vez presentes en el lugar, por razones que se tratan de establecer, constataron el impacto entre una pick up Volkswagen modelo Amarok, conducida por un masculino y un acompañante, quienes regresaban desde Córdoba con destino villa Libertador San Martin y un camión que circulaba en sentido contrario, marca Scania modelo 111 con acoplado, conducido por un hombre domiciliado en Viale, quien se dirigía con destino a Puesto San Martín.
Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave
Este sábado ocurrió un choque entre un camión y una camioneta en ruta nacional N° 174 a la altura del kilómetro 34
13 de diciembre 2025 · 09:57hs
A raíz del impacto resultó con posibles lesiones graves el conductor de la camioneta el cual fue trasladado hacia el hospital Salaverry de Victoria para su atención.
Trabajó en el lugar personal de Control Vial Victoria, Vialidad Nacional, Bomberos Voluntarios y Jefatura Departamental de Victoria.