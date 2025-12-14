Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia.

Se abrieron los sobres de cuatro licitaciones públicas para la compra de equipamiento informático, de videovigilancia y nuevos rodados para el Túnel Subfluvial.

En el marco del plan de modernización que los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe llevan adelante en el Túnel Subfluvial, se realizó la apertura de sobres de cuatro licitaciones públicas para la adquisición de equipamiento informático, de videovigilancia y nuevos rodados. Según se informó, el presupuesto oficial es de 366 millones de pesos.

En primer término, con un presupuesto oficial de 40.000.000 pesos se conocieron las ofertas del llamado a Licitación Pública N°489/25, para la adquisición de equipamiento de videovigilancia digital, incluyendo cámaras IP, dispositivos asociados y equipamiento informático. En la oportunidad se recibieron ocho ofertas.

Posteriormente, con un presupuesto oficial de 130.000.000 pesos, se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N°490/25, referida a la modernización integral del datacenter, que comprenderá la adquisición, renovación y puesta en marcha de equipamiento tecnológico destinado a la modernización de la infraestructura del centro de datos institucional, incluyendo servidores, sistemas de almacenamiento primario y secundario, equipamiento de red y sistemas de alimentación ininterrumpida, así como la renovación del soporte técnico oficial de equipos actualmente en operación. En este caso hubo dos empresas interesadas.

En tercer lugar, bajo el número 488/25 y con un presupuesto oficial de 66.000.000 pesos se realizó la apertura de sobres para la adquisición de una camioneta tipo pick-up compacta y de un utilitario tipo furgón. En este caso hubo cuatro firmas oferentes.

Finalmente, mediante un presupuesto oficial de 130.000.000 pesos y bajo el número 491/25 se realizó la última Licitación Pública de la jornada, conforme al proyecto de modernización de la infraestructura de red de datos del área de Peaje.

La misma comprende la provisión, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la infraestructura de red de datos correspondiente a las estaciones de peaje ubicadas en ambas cabeceras del viaducto. En este caso se recibieron un total de cuatro ofertas que, al igual que todas, será analizada por la Comisión Evaluadora de la entidad.