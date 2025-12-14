El Gobierno nacional lanzará el lunes la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El anunció lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Gobierno nacional anunció que licitará la concesión de Tecnópolis.

El Gobierno nacional lanzará el lunes la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis . “El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada", indicó el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

"Nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos", agregó.

De esta manera, el Gobierno nacional avanza con su plan de racionalización de recursos y déficit cero con el llamado a Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión del uso y explotación del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli. Así lo hizo saber en un documento difundido este mismo domingo.

Según argumenta el Gobierno en información oficial, la concesión, con una duración inicial de 300 meses (25 años), tiene como principal objetivo que el Estado deje de financiar una de las estructuras más deficitarias de la administración, garantizando, a su vez, la continuidad de las actividades en el predio mediante inversión privada.

Los números de Tecnópolis

El comunicado oficial justifica la decisión con la supuesta crítica situación financiera del inmueble, que estaba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura:

Deuda Histórica: El predio acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones.

Deterioro y Faltantes: Se reportó equipamiento faltante por $554 millones (con denuncia judicial en trámite) y se hacía necesario un mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno ya había iniciado un proceso de ordenamiento que incluyó la reducción de la dotación de personal en más del 30% (de 333 a 198 empleados).

La nueva licitación busca profundizar este cambio de esquema que, según el Ejecutivo, ya permitió al Estado dejar de gastar y comenzar a recaudar:

Ingresos 2024: $600 millones.Proyección 2025: Se espera llegar a $2.749 millones en ingresos al cierre del año.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad del ingreso para el Estado.