Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025.

Las Leoncitas volvieron a subirse al podio mundial . El seleccionado argentino femenino junior, que contó entre sus filas con la paranaense Máxima Duportal, cayó 2-1 frente a Países Bajos en la final del Mundial Junior y se quedó con una nueva Medalla de Plata. El gol argentino fue convertido por Lara Casas, quien con su talento y precisión volvió a demostrar por qué es una de las jóvenes promesas del hockey nacional.

Durante el primer cuarto, Argentina tuvo mayor posesión de la bocha y generó más aproximaciones al área rival, aunque fueron las neerlandesas quienes lograron el único córner corto del parcial. A pesar de esas intenciones ofensivas, el marcador se mantuvo en cero en unos primeros 15 minutos de estudio mutuo, con ambos equipos analizando las fortalezas y debilidades del rival y buscando el momento preciso para abrir el marcador.

Máxima Duportal y Las Leoncitas logran la Medalla de Plata en el Mundial Junior 2025

Embed

El segundo cuarto fue distinto y tuvo a Países Bajos como protagonista. Tras insistir con el fijo, llegó la apertura del marcador: luego de cuatro córners cortos, en el quinto intento apareció el desvío final de Tellier para el 1-0 a los 25 minutos. Apenas dos minutos después, las europeas ampliaron la ventaja. Pilar Pishton intentó despejar, pero una intercepción en ataque derivó en una bocha al área que encontró a Guusje Moes, quien cambió la dirección para establecer el 2-0 a los 27'. Este momento fue clave, ya que obligó a Argentina a replantear su estrategia y buscar respuestas rápidas para volver a meterse en el partido.

Las Leoncitas reaccionaron en el tercer cuarto. A los 38 minutos, Lara Casas marcó un verdadero golazo de arrastrada para descontar y volver a poner a Argentina en partido. La jugadora surgida en Italiano encendió la ilusión Albiceleste, pero el encuentro se volvió más friccionado, con reiteradas interrupciones arbitrales que cortaron el ritmo ofensivo argentino. Pese a los intentos, el resultado no volvió a modificarse hasta el final, y el equipo se quedó con la Medalla de Plata, mostrando un nivel de juego sólido y comprometido que ilusiona de cara al futuro

Con este subcampeonato, Argentina suma otra medalla a su rica historia en la categoría: fue campeona mundial en 1993 y 2016; obtuvo la plata en 2001, 2009, 2013, 2023 y ahora 2025; y el bronce en 1997. Por su parte, Países Bajos alcanzó su tercer título consecutivo y continúa como el máximo ganador del certamen, con seis campeonatos en total, consolidando su supremacía histórica en el hockey femenino juvenil.

En cuanto a las distinciones individuales, la mendocina Milagros Alastra fue reconocida por la FIH como la "Rising Star of the Year", destacándose como una de las grandes figuras del torneo y ratificando el nivel internacional que alcanzan las jóvenes argentinas en los últimos años, mostrando gran compromiso y esfuerzo en cada partido.