Uno Entre Rios | Ovación | Las Leoncitas

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025 tras caer 2-1 ante Países Bajos, Lara Casas descontó y Alastra fue "Rising Star".

14 de diciembre 2025 · 17:16hs
Con la paranaense Máxima Duportal

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025.

Las Leoncitas volvieron a subirse al podio mundial. El seleccionado argentino femenino junior, que contó entre sus filas con la paranaense Máxima Duportal, cayó 2-1 frente a Países Bajos en la final del Mundial Junior y se quedó con una nueva Medalla de Plata. El gol argentino fue convertido por Lara Casas, quien con su talento y precisión volvió a demostrar por qué es una de las jóvenes promesas del hockey nacional.

Durante el primer cuarto, Argentina tuvo mayor posesión de la bocha y generó más aproximaciones al área rival, aunque fueron las neerlandesas quienes lograron el único córner corto del parcial. A pesar de esas intenciones ofensivas, el marcador se mantuvo en cero en unos primeros 15 minutos de estudio mutuo, con ambos equipos analizando las fortalezas y debilidades del rival y buscando el momento preciso para abrir el marcador.

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup.

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up.

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

LEER MÁS: Máxima Duportal, de Paraná a Las Leoncitas

Máxima Duportal y Las Leoncitas logran la Medalla de Plata en el Mundial Junior 2025

Embed

El segundo cuarto fue distinto y tuvo a Países Bajos como protagonista. Tras insistir con el fijo, llegó la apertura del marcador: luego de cuatro córners cortos, en el quinto intento apareció el desvío final de Tellier para el 1-0 a los 25 minutos. Apenas dos minutos después, las europeas ampliaron la ventaja. Pilar Pishton intentó despejar, pero una intercepción en ataque derivó en una bocha al área que encontró a Guusje Moes, quien cambió la dirección para establecer el 2-0 a los 27'. Este momento fue clave, ya que obligó a Argentina a replantear su estrategia y buscar respuestas rápidas para volver a meterse en el partido.

Las Leoncitas reaccionaron en el tercer cuarto. A los 38 minutos, Lara Casas marcó un verdadero golazo de arrastrada para descontar y volver a poner a Argentina en partido. La jugadora surgida en Italiano encendió la ilusión Albiceleste, pero el encuentro se volvió más friccionado, con reiteradas interrupciones arbitrales que cortaron el ritmo ofensivo argentino. Pese a los intentos, el resultado no volvió a modificarse hasta el final, y el equipo se quedó con la Medalla de Plata, mostrando un nivel de juego sólido y comprometido que ilusiona de cara al futuro

Con este subcampeonato, Argentina suma otra medalla a su rica historia en la categoría: fue campeona mundial en 1993 y 2016; obtuvo la plata en 2001, 2009, 2013, 2023 y ahora 2025; y el bronce en 1997. Por su parte, Países Bajos alcanzó su tercer título consecutivo y continúa como el máximo ganador del certamen, con seis campeonatos en total, consolidando su supremacía histórica en el hockey femenino juvenil.

En cuanto a las distinciones individuales, la mendocina Milagros Alastra fue reconocida por la FIH como la "Rising Star of the Year", destacándose como una de las grandes figuras del torneo y ratificando el nivel internacional que alcanzan las jóvenes argentinas en los últimos años, mostrando gran compromiso y esfuerzo en cada partido.

Las Leoncitas Máxima Duportal Mundial
Noticias relacionadas
Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo.

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura.

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná.

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída.

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Ver comentarios

Lo último

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Ultimo Momento
Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Policiales
Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Ovación
Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

La provincia
Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Dejanos tu comentario