Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un local comercial en Concepción del Uruguay.

El conductor que chocó en Concepción del Uruguay presentaba más de 2,30 g/l de alcohol en sangre.

Un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un local comercial en la intersección de calle Díaz Vélez y Bv. Yrigoyen, una zona muy transitada por peatones y ciclistas en Concepción del Uruguay.