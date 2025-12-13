Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un local comercial en Concepción del Uruguay.

13 de diciembre 2025 · 16:36hs
El conductor que chocó en Concepción del Uruguay presentaba más de 2,30 g/l de alcohol en sangre.

Un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un local comercial en la intersección de calle Díaz Vélez y Bv. Yrigoyen, una zona muy transitada por peatones y ciclistas en Concepción del Uruguay.

El conductor presentaba más de 2,30 g/l de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido, indicó el sitio Urugueyenses Digital.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Tercera junto a Personal de Tránsito, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

