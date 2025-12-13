Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Un accidente ocurrió durante la madrugada, cuando una motocicleta impactó contra un cordón y un semáforo en la zona de avenida Ramírez y calle Maciá de Paraná

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado y tuvo como saldo la muerte de una persona que se desplazaba en motocicleta. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00, en la intersección de avenida Ramírez y calle Maciá de Paraná.

Según se informó, dos personas circulaban en una motocicleta, Mondial HD 250 cc, por boulevard Racedo en sentido oeste-este. Al cruzar avenida Ramírez, el conductor perdió la estabilidad, impactó con su moto primero contra el cordón y luego contra la base del semáforo ubicado en la esquina de Maciá. De acuerdo a los primeros datos oficiales, no habría intervenido ningún otro vehículo en el hecho.

Analizan un transporte fluvial entre Paraná y Santa Fe con inversión público - privada

Como consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor como la acompañante fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital San Martín. Pese a los esfuerzos del personal médico, el conductor falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

Identidad de la víctima

La persona fallecida fue identificada como Gonzalo Del Castillo Ferman, de 38 años, publica El Once. En tanto, la acompañante, de 32 años, permanece internada