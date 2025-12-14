"Los abandonados", la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

Netflix volvió a apostar por una ficción de época y encontró una respuesta inmediata del público con "Los abandonados", una serie ambientada en el siglo XIX

Netflix volvió a apostar por una ficción de época y encontró una respuesta inmediata del público con Los abandonados, una serie ambientada en el siglo XIX que, en pocos días, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma durante diciembre. Con una historia atravesada por disputas de poder, violencia y conflictos sociales, la producción se convirtió en uno de los estrenos más comentados de las últimas semanas.

La trama se sitúa en el Territorio de Washington, en un contexto marcado por la falta de instituciones sólidas y por una sociedad en formación, donde la ley todavía no alcanza a ordenar la vida cotidiana. En ese escenario se enfrentan dos universos opuestos: una familia terrateniente que busca ampliar su dominio y un grupo de personas marginadas que intenta sostener su lugar frente al avance de intereses económicos y políticos más fuertes.

A lo largo de siete episodios, la serie construye un relato tenso, con escenas de fuerte carga dramática y personajes que toman decisiones extremas para sobrevivir. La historia no se centra únicamente en los enfrentamientos físicos, sino también en las tensiones internas, las traiciones, las alianzas circunstanciales y las desigualdades que atraviesan a la comunidad.

Uno de los puntos más destacados de Los abandonados es su elenco. Gillian Anderson y Lena Headey encabezan el reparto con interpretaciones sólidas y contrastantes, dando vida a personajes femeninos con peso propio dentro de un mundo dominado por la violencia y la ambición. Sus roles no solo conducen el conflicto principal, sino que también aportan complejidad emocional a una historia que evita dividir a sus protagonistas entre héroes y villanos absolutos.

La serie fue creada por Kurt Sutter, reconocido por otros trabajos televisivos de alto impacto, y atravesó un proceso de producción particular. La temporada cuenta con menos episodios de los inicialmente proyectados, una decisión que se percibe en el ritmo narrativo: los acontecimientos avanzan con rapidez y algunos conflictos quedan abiertos, invitando a una posible continuación.

La recepción de la crítica fue dispar. Mientras algunos análisis destacaron la ambientación, la construcción de clima y el trabajo actoral, otros señalaron que ciertas líneas narrativas no terminan de desarrollarse en profundidad. Sin embargo, esas observaciones no impidieron que el público se volcara masivamente a la serie, impulsado tanto por la curiosidad como por el boca en boca en redes sociales.

En ese sentido, Los abandonados se consolidó como un fenómeno de audiencia, demostrando una vez más la capacidad de Netflix para instalar producciones de época en la conversación cotidiana. La combinación de violencia explícita, conflictos humanos reconocibles y una puesta en escena cuidada funcionó como un imán para los suscriptores.

Hasta el momento, la plataforma no confirmó una segunda temporada. Aun así, el cierre abierto de la historia y el buen rendimiento en visualizaciones alimentan las expectativas. Más allá de su continuidad, Los abandonados logró algo clave: captar la atención del público, generar debate y reafirmar el interés por relatos históricos que dialogan con problemáticas actuales, como el poder, la exclusión y la lucha por el territorio.