Uno Entre Rios | Show | Los abandonados

"Los abandonados", la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

Netflix volvió a apostar por una ficción de época y encontró una respuesta inmediata del público con "Los abandonados", una serie ambientada en el siglo XIX

14 de diciembre 2025 · 14:44hs
Los abandonados, la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

Netflix volvió a apostar por una ficción de época y encontró una respuesta inmediata del público con Los abandonados, una serie ambientada en el siglo XIX que, en pocos días, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma durante diciembre. Con una historia atravesada por disputas de poder, violencia y conflictos sociales, la producción se convirtió en uno de los estrenos más comentados de las últimas semanas.

"Los abandonados", la serie que sorprendió en Netflix

La trama se sitúa en el Territorio de Washington, en un contexto marcado por la falta de instituciones sólidas y por una sociedad en formación, donde la ley todavía no alcanza a ordenar la vida cotidiana. En ese escenario se enfrentan dos universos opuestos: una familia terrateniente que busca ampliar su dominio y un grupo de personas marginadas que intenta sostener su lugar frente al avance de intereses económicos y políticos más fuertes.

Violencia y escracho en redes: el cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet

Violencia y escracho en redes: el cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

A lo largo de siete episodios, la serie construye un relato tenso, con escenas de fuerte carga dramática y personajes que toman decisiones extremas para sobrevivir. La historia no se centra únicamente en los enfrentamientos físicos, sino también en las tensiones internas, las traiciones, las alianzas circunstanciales y las desigualdades que atraviesan a la comunidad.

Uno de los puntos más destacados de Los abandonados es su elenco. Gillian Anderson y Lena Headey encabezan el reparto con interpretaciones sólidas y contrastantes, dando vida a personajes femeninos con peso propio dentro de un mundo dominado por la violencia y la ambición. Sus roles no solo conducen el conflicto principal, sino que también aportan complejidad emocional a una historia que evita dividir a sus protagonistas entre héroes y villanos absolutos.

La serie fue creada por Kurt Sutter, reconocido por otros trabajos televisivos de alto impacto, y atravesó un proceso de producción particular. La temporada cuenta con menos episodios de los inicialmente proyectados, una decisión que se percibe en el ritmo narrativo: los acontecimientos avanzan con rapidez y algunos conflictos quedan abiertos, invitando a una posible continuación.

La recepción de la crítica fue dispar. Mientras algunos análisis destacaron la ambientación, la construcción de clima y el trabajo actoral, otros señalaron que ciertas líneas narrativas no terminan de desarrollarse en profundidad. Sin embargo, esas observaciones no impidieron que el público se volcara masivamente a la serie, impulsado tanto por la curiosidad como por el boca en boca en redes sociales.

En ese sentido, Los abandonados se consolidó como un fenómeno de audiencia, demostrando una vez más la capacidad de Netflix para instalar producciones de época en la conversación cotidiana. La combinación de violencia explícita, conflictos humanos reconocibles y una puesta en escena cuidada funcionó como un imán para los suscriptores.

Hasta el momento, la plataforma no confirmó una segunda temporada. Aun así, el cierre abierto de la historia y el buen rendimiento en visualizaciones alimentan las expectativas. Más allá de su continuidad, Los abandonados logró algo clave: captar la atención del público, generar debate y reafirmar el interés por relatos históricos que dialogan con problemáticas actuales, como el poder, la exclusión y la lucha por el territorio.

LEER MÁS: Martín Fierro al Streaming: Damián Betular y Paula Chaves conducen la primera gala

Los abandonados Netflix serie poder
Noticias relacionadas
martin fierro al streaming: damian betular y paula chaves conducen la primera gala

Martín Fierro al Streaming: Damián Betular y Paula Chaves conducen la primera gala

el parte medico de joaquin levinton tras sufrir un infarto: como sigue su salud

El parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud

la fiesta nacional de la playa 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada

La Fiesta Nacional de la Playa 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada

Murió Peter Greene, actor recordado por La Máscara, Pulp Fiction y otras películas

Murió Peter Greene, actor recordado por 'La Máscara', 'Pulp Fiction' y otras películas

Ver comentarios

Lo último

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Los abandonados, la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

"Los abandonados", la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Ultimo Momento
Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Los abandonados, la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

"Los abandonados", la serie que sorprendió en Netflix y se metió entre las más vistas del mes

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Violencia y escracho en redes: el cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet

Violencia y escracho en redes: el cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

Policiales
Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Ovación
Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída

La provincia
La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

UNO en la Biblioteca Popular del Paraná: los libros más pedidos

UNO en la Biblioteca Popular del Paraná: los libros más pedidos

La Universidad Siglo 21 realizó su primer acto de colación en Paraná

La Universidad Siglo 21 realizó su primer acto de colación en Paraná

Crece el consumo de medicamentos para dormir y alertan por su uso indebido

Crece el consumo de medicamentos para dormir y alertan por su uso indebido

Dejanos tu comentario