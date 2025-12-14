En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo ocho ganadores y cada uno se hizo acreedor de $41.899.148,44.
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo. En el Siempre Sale hubo ocho ganadores, tres de Entre Ríos.
LEER MÁS: Quini 6: un apostador acertó en La Segunda
Todos los sorteos del Quini 6
En el Tradicional los números que vieron la luz fueron el 00-34-28-41-25-26. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $2.999.676.944.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 17-35-08-43-29-28. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo se acumulan $650.000.000.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 06-36-34-16-22-04. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $745.109.766.
En el Siempre Sale hubo ocho ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 40-02-13-43-31-32. Cobrarán cada uno $41.899.148,44.