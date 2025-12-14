Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo. En el Siempre Sale hubo ocho ganadores, tres de Entre Ríos.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo ocho ganadores y cada uno se hizo acreedor de $41.899.148,44.

En el Tradicional los números que vieron la luz fueron el 00-34-28-41-25-26. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $2.999.676.944.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 17-35-08-43-29-28. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo se acumulan $650.000.000.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 06-36-34-16-22-04. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $745.109.766.

En el Siempre Sale hubo ocho ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 40-02-13-43-31-32. Cobrarán cada uno $41.899.148,44.