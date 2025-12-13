Uno Entre Rios | Show | Joaquín Levinton

El parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud

La banda Turf difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton, luego del infarto que el cantante sufrió durante la noche del jueves

13 de diciembre 2025 · 14:45hs
El parte médico de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cómo sigue su salud

La banda Turf difundió este viernes al mediodía un nuevo parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton, luego del infarto que el cantante sufrió durante la noche del jueves y por el cual permanece internado en el Hospital Fernández, en la ciudad de Buenos Aires.

El parte médico de Joaquín Levinton

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el grupo informó que el músico se encuentra estable, fuera de peligro y con una evolución favorable. “Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, señalaron en el mensaje oficial.

Según detallaron, el episodio ocurrió durante la noche del jueves, cuando Levinton sintió un fuerte malestar en el pecho. “Durante la noche de ayer Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”, indicaron desde la banda.

Una vez en el centro de salud, al cantante se le realizaron estudios médicos completos. Tras la evaluación, los profesionales determinaron la colocación de un stent, procedimiento que se llevó a cabo con éxito. “En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito”, precisaron en el comunicado, que cerró con un agradecimiento al público: “Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor”.

El episodio se produjo mientras Joaquín Levinton se encontraba ofreciendo un show en un bar ubicado en Dorrego al 1600, en el barrio porteño de Palermo. Cerca de las 00.45, el cantante sufrió una descompensación, lo que motivó el inmediato pedido de asistencia médica.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó en declaraciones que el artista presentó “una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración, además de un dolor intenso en el pecho”, situación por la cual se realizó el llamado al 107. “En siete minutos la ambulancia de cercanía fue al lugar”, detalló.

Levinton fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva. Allí se confirmó el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Crescenti destacó la rápida respuesta del sistema de emergencias y subrayó que “por suerte, la rapidez evitó un mal mayor”.

Por el momento, el cantante continúa bajo observación médica mientras avanza su recuperación, acompañado por su entorno cercano y el seguimiento del equipo de salud del hospital.

