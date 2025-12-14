Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

La alerta por tormentas para Entre Ríos finalmente fue renovada y ampliada este domingo para lo que será el lunes, anticipó el SMN en su última actualización.

14 de diciembre 2025 · 19:05hs
La alerta por tormentas para Entre Ríos finalmente fue renovada y ampliada este domingo para lo que será el lunes, anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización.

El tiempo en Entre Ríos

La alerta amarilla por tormentas afectará a diez departamentos de Entre Ríos: Paraná, Diamante, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Gualeguaychú.

En el caso de la capital entrerriana, se anticipó que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”. El fenómeno ocurriría durante la madrugada del lunes.

Mientras que para el lunes por la mañana rige alerta amarilla para la zona norte de la provincia. Los departamentos, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Paraná, La Paz, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional
