La Fiesta Nacional de la Playa 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada

La Fiesta Nacional de la Playa de Río confirmó su edición 2026. El festival se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos

La Fiesta Nacional de la Playa de Río , uno de los eventos más convocantes de la provincia de Entre Ríos y del calendario turístico y cultural argentino, ya confirmó su edición 2026. El tradicional festival se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos de la ciudad de Concepción del Uruguay, con una programación que brinda propuestas para todo público y artistas de fuerte arrastre popular.

Como cada verano, la Fiesta de la Playa volverá a reunir a miles de personas que llegan desde distintos puntos de la provincia y del país para disfrutar de cinco noches de música en vivo, actividades recreativas y propuestas gastronómicas, en un espacio especialmente acondicionado a orillas del río Uruguay.

La grilla artística confirmada para esta edición incluye espectáculos pensados para públicos diversos. El miércoles 14 de enero abrirán el festival Topa y Pim Pau, con una jornada dedicada a las infancias y las familias. El jueves 15 será el turno de Las Pelotas, una de las bandas históricas del rock nacional. El viernes 16 llegará la cumbia de Damas Gratis, mientras que el sábado 17 se presentará La Joaqui, una de las artistas más escuchadas del género urbano. El cierre, el domingo 18, estará a cargo de Luck Ra, referente del pop y el cuarteto con proyección nacional.

La Fiesta Nacional de la Playa de Río se realiza de manera ininterrumpida cada mes de enero y se consolidó como una de las celebraciones más importantes de Entre Ríos, tanto por su propuesta artística como por el impacto turístico que genera en la región. Además de los shows musicales, el evento suele ofrecer ferias, espacios gastronómicos y actividades complementarias durante todas las jornadas.

Desde la organización informaron que próximamente se anunciará el inicio de la venta de entradas, junto con los detalles sobre precios, puntos de venta y modalidades de acceso al predio. La información oficial se difundirá a través de los canales institucionales del evento y del municipio de Concepción del Uruguay.