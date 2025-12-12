Uno Entre Rios | Policiales | Túnel subfluvial

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el túnel subfluvial estuvo interrumpido durante más de media hora este viernes. El motivo fue un accidente que ocurrió en el interior.

12 de diciembre 2025 · 20:08hs
El tránsito en el túnel subfluvial fue interrumpido por un accidente entre un camión y otro vehículo de menor porte.

El tránsito en el túnel subfluvial fue interrumpido por un accidente entre un camión y otro vehículo de menor porte.

El tránsito en el Túnel Subfluvial estuvo interrumpido durante más de media hora este viernes por la tarde. El motivo fue un accidente que ocurrió en el interior del viaducto. En el lugar se encontró un camión Scania obstruyendo ambas vías de circulación, el cual había colisionado con una camioneta Renault Kangoo.

Según indicaron fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió a las 18 y ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, con dirección hacia la capital entrerriana.

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Se asistió el tránsito para permitir la continuidad de la circulación, y se registraron solo daños materiales, sin que se reportaran lesionados. Intervino personal del Túnel Subfluvial y del Puesto de Control Vial Túnel.

Según se informó oficialmente, se trató del tercer siniestro vial ocurrido en lo que va del año en el interior del viaducto.

