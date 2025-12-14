Cintia Faria, La Leona entrerriana, sigue escribiendo su historia en el MMA.

Cintia Faría, oriunda de Chajarí, se consagró campeona nacional de la categoría Striking de MMA tras imponerse en la final disputada en Rosario a Lucía Fusco.

Entre Ríos vuelve a decir presente en lo más alto de los deportes de combate. Cintia Faría, luchadora oriunda de Chajarí, se consagró campeona nacional de Striking MMA en la categoría hasta 56,7 kilogramos, tras imponerse en la final disputada en Rosario. La entrerriana derrotó a Lucía Fusco, una rival de enorme trayectoria, y se quedó con el cinturón argentino en una disciplina en pleno crecimiento dentro del país, que empieza a ganar visibilidad a nivel nacional.

La consagración no fue una más ni llegó de manera casual. Faría finalizó el combate en el segundo round mediante una guillotina, demostrando superioridad técnica, una preparación específica y una mentalidad ganadora que la llevó a cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera. Con 33 años y 17 dentro de las artes marciales, la chajariense no solo logró el título nacional, sino que además se consolidó como una referente y pionera del Striking MMA femenino en Argentina, abriendo camino para nuevas generaciones.

El Striking MMA es una modalidad que mantiene la esencia de las artes marciales mixtas, pero con una diferencia clave: la pelea no continúa en el suelo. Los combates se desarrollan íntegramente de pie, con rounds de tres minutos, lo que exige precisión, ritmo, lectura del rival y una preparación física y mental constante. Actualmente, la disciplina aún no cuenta con una categoría profesional establecida, aunque el objetivo a futuro es avanzar hacia esa profesionalización, algo que atletas como Faria impulsan con sus logros.

El triunfo en Rosario le permitió a La Leona colgarse el cinturón nacional frente a una oponente de jerarquía. Lucía Fusco, su rival en la final, es una competidora de Buenos Aires con múltiples títulos internacionales, seis veces campeona mundial en artes marciales y con antecedentes destacados en full contact y taekwondo. El desafío fue grande, pero la entrerriana respondió con autoridad, decisión y una estrategia clara, fiel a lo trabajado durante su preparación.

Más allá del resultado deportivo, el logro tiene un peso simbólico enorme. Faría no solo representó a Chajarí y a Entre Ríos en un escenario nacional, sino que también ratificó que el crecimiento del MMA femenino es una realidad tangible, sostenida por el trabajo silencioso y constante de atletas que, muchas veces, deben afrontar sus carreras con recursos propios, sacrificando tiempo personal y familiar.

En diálogo con UNO, La Leona Faría compartió sus sensaciones y detalles de una victoria que llegó tras años de esfuerzo y constancia. “Estoy peleando en la categoría hasta 56,7 kilos. Fui a Rosario por el título nacional argentino y lo conseguí”, contó, con la tranquilidad de quien sabía a lo que iba y confiaba plenamente en su trabajo previo. Sobre la final, explicó cómo se dio el desenlace del combate: “Terminé en el segundo round, finalicé con una guillotina. Fue tal cual lo que había entrenado”.

Y no fue casualidad. La Leona trabajó cada detalle con antelación. “Me preparé de manera muy específica, pensando cómo quería finalizar la pelea. Entrené eso y se dio exactamente así”, remarcó, dejando en claro la planificación detrás del resultado. El momento en el que le levantaron la mano y confirmaron su victoria quedó grabado a fuego. “Trabajé un montón para traerme ese cinturón. Yo fui con la mentalidad de que me lo iba a ganar. Nunca pensé lo contrario, más allá de que tenía una rival súper fuerte. Cuando me levantaron la mano fue una emoción tremenda”, relató.

El camino hasta el título no fue sencillo. A la exigencia deportiva se le sumó la rutina diaria y la vida familiar. “Fue muy duro. Tuve muchas horas de entrenamiento y, además, tengo a mi nene que estaba terminando la escuela, entonces se hacía todo más difícil”, confesó, dejando en claro que el sacrificio fue integral y cotidiano. En ese recorrido, el acompañamiento fue clave. “Mi equipo tuvo un papel fundamental, sobre todo en lo psicológico. Entrenamos una técnica específica y fue con la que finalicé la pelea”, valoró, destacando el trabajo colectivo detrás de un logro que terminó siendo individual arriba del ring.

Llevar el nombre de Chajarí y de Entre Ríos a lo más alto del país tuvo un significado especial. “Para mí es muy importante. A mis 33 años es como que lo logré, algo que busqué durante tantos años. Ser pionera en esto es muy fuerte, una emoción enorme”, expresó.

Con el título argentino en la cintura, el calendario no da respiro. “Me eligieron capitana de la Selección Argentina y el 15 de febrero voy a estar compitiendo en Colombia. En junio tengo el Panamericano y a fin de año el Mundial, además de la defensa del título argentino”, adelantó, dejando en claro que el 2026 será intenso desde el primer mes. Para competir en Colombia, La Leona largó una rifa a beneficio del Campeonato Internacional. Se sortearán 400 números. Además, el que quiera aportar con la causa podrá hacerlo transfiriendo a este alias: Kaeshichajari.mp.

En relación al crecimiento del MMA femenino, Faria fue clara y realista. “El nivel que hay ahora es tremendo. Hoy sí o sí tenés que estar preparado en todas las disciplinas para competir”. Con 17 años de experiencia, notó una evolución constante. “Año a año se ve el cambio, pero este año fue increíble”, aseguró.

Por último, apuntó a uno de los grandes desafíos que enfrenta el deporte. “Lo que falta es constancia y disciplina del atleta. Muchos llegan a un buen nivel, pero no pueden solventar los gastos y terminan abandonando. No es fácil”, reflexionó.

Cintia Faría ya hizo historia. Campeona argentina, capitana nacional y referente de una disciplina que sigue creciendo, la Leona entrerriana demostró que el esfuerzo, la convicción y la perseverancia siguen siendo las verdaderas armas para llegar a la cima y sostenerse en el tiempo.