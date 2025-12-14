Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup River Plate fue campeón de la primera Messi Cup al vencer 2-0 al Atlético de Madrid, con doblete de Bruno Cabral y una campaña internacional brillante. 14 de diciembre 2025 · 20:01hs

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup.

River Plate se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup tras vencer 2-0 al Atlético de Madrid en la final. Bruno Cabral fue la gran figura con un doblete decisivo. Así, el equipo Sub 16 millonario levantó el trofeo del prestigioso torneo juvenil organizado por Lionel Messi, ante rivales europeos de primer nivel y gran exigencia competitiva.

El equipo de la Banda Roja mostró un gran nivel durante todo el certamen, enfrentándose a potentes rivales de la talla del Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea. A lo largo de la competencia, River Plate dejó en claro su calidad y compromiso en cada uno de los partidos, demostrando ser uno de los equipos más sólidos y competitivos del certamen.

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

LEER MÁS: Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense Bruno Cabral brilló con un doblete y River Plate gritó campeón en la Messi Cup Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Plate (@riverplate) La final contra el Atlético de Madrid fue el broche de oro para una destacada participación de los jóvenes jugadores de River Plate, quienes lograron imponerse ante un equipo competitivo y consagrarse como los primeros campeones de la Messi Cup, un torneo que, sin dudas, se perfila para ser uno de los más importantes en el fútbol juvenil internacional.