Uno Entre Rios | Ovación | River Plate

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

River Plate fue campeón de la primera Messi Cup al vencer 2-0 al Atlético de Madrid, con doblete de Bruno Cabral y una campaña internacional brillante.

14 de diciembre 2025 · 20:01hs
Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup.

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup.

River Plate se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup tras vencer 2-0 al Atlético de Madrid en la final. Bruno Cabral fue la gran figura con un doblete decisivo. Así, el equipo Sub 16 millonario levantó el trofeo del prestigioso torneo juvenil organizado por Lionel Messi, ante rivales europeos de primer nivel y gran exigencia competitiva.

El equipo de la Banda Roja mostró un gran nivel durante todo el certamen, enfrentándose a potentes rivales de la talla del Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea. A lo largo de la competencia, River Plate dejó en claro su calidad y compromiso en cada uno de los partidos, demostrando ser uno de los equipos más sólidos y competitivos del certamen.

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025.

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

LEER MÁS: Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense

Bruno Cabral brilló con un doblete y River Plate gritó campeón en la Messi Cup

Embed

La final contra el Atlético de Madrid fue el broche de oro para una destacada participación de los jóvenes jugadores de River Plate, quienes lograron imponerse ante un equipo competitivo y consagrarse como los primeros campeones de la Messi Cup, un torneo que, sin dudas, se perfila para ser uno de los más importantes en el fútbol juvenil internacional.

River Plate Atlético de Madrid Messi Cup
Noticias relacionadas
Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up.

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo.

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura.

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná.

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Ver comentarios

Lo último

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Ultimo Momento
Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Policiales
Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Ovación
Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Con la paranaense Máxima Duportal, Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial Junior 2025

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Los pibes de River Plate brillaron y conquistaron la Messi Cup

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

La provincia
Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Modernizarán el Túnel Subfluvial con nuevos equipos informáticos y de videovigilancia

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

Paraná: jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

La Municipalidad de Colón informó que Gimena Bordet se encuentra estable

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

Dejanos tu comentario