Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Atlético Paraná quedó eliminado en la primera fase de los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur tras caer como visitante ante Sanjustino de San Justo (Santa Fe), en un partido cargado de fricción, tensión y polémicas. Luego del 0 a 0 en la ida, disputada en el Pedro Mutio, el Gato no pudo aprovechar la ventaja numérica durante gran parte del encuentro y terminó perdiendo 1 a 0 en tierras santafesinas.

Por otra parte, Atlético Neuquen Club no aguantó el 1 a 0 conseguido en la ida en Paraná, perdió 1 a 0 contra Atlético María Grande en condición de visitante y el pase a la siguiente fase se definió desde los 12 pasos. Allí, la suerte estuvo del lado del conjunto del Paraná Campaña que metió todos y pasó tras el 5-3 en la tanda.

Atlético Paraná cayó en San Justo

Desde el inicio, el partido mostró el guión que lo acompañaría hasta el final. Mucho roce, poco juego y escasas situaciones claras. Sanjustino, empujado por su gente y con la obligación de hacer pesar la localía, fue el que intentó tomar la iniciativa en los primeros minutos, aunque sin profundidad. El trámite se cortó constantemente por infracciones y el equipo local buscó lastimar desde la pelota parada, pero sin encontrar efectividad.

A los 26 minutos, el Gato insinuó con el gol. Silvio Ávalos metió un gran pase para Agustín García, que ingresó con pelota dominada al área grande. El delantero intentó definir con potencia, pero su remate se fue por encima del travesaño.

El encuentro ganó en polémica a los 36 minutos, cuando Martín Comachi remató al arco tras una jugada desordenada y la pelota impactó claramente en la mano de un defensor local. Todo Atlético Paraná reclamó penal, pero el árbitro decidió dejar seguir. Sobre el cierre del primer tiempo, el Gato volvió a ilusionarse. Ávalos protagonizó una gran acción individual, se sacó tres hombres de encima desde la izquierda hacia el centro y, ya dentro del área, sacó un remate cruzado que pasó muy cerca del palo. Fue la más clara de la visita en la etapa inicial.

Atlético Paraná 1 Regional Federal Amateur: Atlético Paraná y Neuquen quedaron afuera

Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin mayores sobresaltos, llegó la acción que cambió el partido. Matías Pérez acusó un golpe de Alexis Camargo, el juez principal observó la jugada y decidió mostrarle la tarjeta roja directa al jugador de Sanjustino. Con un hombre menos, el local se fue a los vestuarios envuelto en reclamos y protestas.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica del primero. Fricción, poco juego y escasa lucidez. Esta vez, Sanjustino se replegó aún más, consciente de su inferioridad numérica, y apostó a resistir. Paraná tuvo la pelota, pero no supo qué hacer con ella ni cómo capitalizar la ventaja de tener un jugador más. A los 5 minutos, nuevamente Ávalos probó desde afuera del área y su remate pasó un poco más cerca del arco, pero sin exigir demasiado a Reginelli.

A falta de 15 minutos, el local mostró sus mejores pasajes del partido. En una de sus aproximaciones, todo Sanjustino reclamó una clara mano de un defensor de Paraná dentro del área, pero otra vez el árbitro decidió no sancionar penal, generando la bronca del público local. Poco después llegó el golpe decisivo. Atlético Paraná perdió la pelota en el borde de su propia área y Matías Ayala metió un pase quirúrgico para la aparición de Lorenzo González, que se filtró entre los centrales y sacó un remate exquisito al segundo palo, imposible para el arquero. Gol de Sanjustino y estallido en San Justo.

El final fue tan caliente como el desarrollo. Se armó el quilombo entre ambos bancos de suplentes, hubo empujones de un lado y del otro y el árbitro decidió expulsar al técnico de Atlético Paraná. Tras los disturbios, se jugaron seis minutos adicionales, pero el marcador no se movió. Sanjustino festejó la clasificación en su casa. Atlético Paraná, en cambio, se despidió del Regional Amateur con sabor amargo, sin poder aprovechar la ventaja numérica y pagando caro una desatención defensiva en un partido cerrado, friccionado y cargado de polémicas.

La suerte no estuvo del lado pingüino

Atlético Neuquen Club perdió 1 a 0 ante Atlético María Grande (1-1 en el global) y definieron por penales. Allí fue más efectivo María Grande tras ganar 5-3 y no fallar.