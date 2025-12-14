El Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias y tormentas para este domingo en Entre Ríos. Las temperaturas máximas serán de 30 grados

Entre Ríos: pronóstico general de lluvias y alerta por tormentas para cinco departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional tiene un pronóstico del tiempo pasado por agua para Entre Ríos para lo que resta del fin de semana. Hay anuncio de lluvias en todos los departamentos y un alerta amarillo por tormentas fuertes para cinco de ellos en particular.

El SMN espera un domingo con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas a lo largo del domingo en las zonas central y costa del Paraná, con temperaturas veraniegas que oscilarán entre los 20º de mínima y los 30º de máxima. El viento sur que provocará la llegada de lluvias pordía registrar hacia la noche ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En los departamentos del sur y de la costa del Uruguay se anuncian tormentas aisladas para el domingo, que incrementan su probabilidad hacia la tarde hasta un 70%. En la franja sur de Entre Ríos este domingo se esperan entre 17º y 26º.

El final del fin de semana traería precipitaciones más intensas. El Servicio Meteorológico lanzó un alerta amarillo por tormenta para la madrugada del lunes para los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, informó este sábado por la tarde el organismo.

La jornada continuaría con tormentas aisladas por la mañana y a la tarde el cielo retornaría a parcialmente nublado.

Chaparrones al norte y al sur

Los departamentos del norte y del sur entrerriano también comenzarían la semana con tormentas y chaparrones. Las temperaturas descenderían levemente producto del viento sur y la lluvia, hacia mínimas en torno a los 17º y máximas cerca de 26º.