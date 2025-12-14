Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Una final caótica en La Plata coronó a Agustín Canapino campeón del TC Pick Up, tras el toque entre Werner y Gianini y la victoria de Fritzler.

14 de diciembre 2025
La definición del TC Pick Up se disputó este domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y tuvo un desarrollo intenso, con polémicas y un cierre cargado de emociones. Mariano Werner largó desde la mejor posición tras ganar la serie más rápida, acompañado en la primera fila por Juan Gianini, vencedor de la batería más lenta, en una final que prometía una lucha directa por el campeonato.

Apenas se apagó el semáforo, las camionetas de Werner y Gianini se emparejaron en la punta, pero el piloto de Ford desplazó al entrerriano fuera de la pista. Al intentar reincorporarse, Werner impactó a Gianini y lo dejó fuera de competencia, situación que derivó posteriormente en la exclusión del paranaense. De esta manera, ambos protagonistas quedaron rápidamente fuera de la pelea por el título en una definición inesperada.

Tras el incidente, la competencia se desarrolló con normalidad, con Otto Fritzler al frente seguido por Andrés Jakos. El piloto de Ford se mantuvo firme en la punta y completó las 18 vueltas con un tiempo total de 27 minutos, 18 segundos y 148 milésimas, logrando una victoria contundente. Jakos finalizó segundo, a poco más de seis décimas, mientras que Hernán Palazzo completó el podio.

Sin embargo, el gran festejo fue para Agustín Canapino, quien cruzó la meta en la cuarta posición, a 6 segundos y 113 milésimas del ganador, resultado que le alcanzó para consagrarse campeón de la temporada. El piloto de Chevrolet cerró la Copa con 184,5 puntos y tres victorias, superando a Gianini, que terminó con 165,5 unidades, y a Juan Ebarlín, que sumó 164,75.

Para Mariano Werner, la temporada concluyó de manera accidentada y con un balance negativo. El paranaense finalizó séptimo en el campeonato con 129 puntos, convirtiéndose en el piloto que más abajo terminó entre todos aquellos que lograron al menos una victoria durante el año, en un cierre que marcó un año para el olvido dentro del automovilismo nacional.

