Araceli González apoyó la reforma laboral

14 de diciembre 2025 · 16:02hs
Araceli González se manifestó a favor de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional durante su participación en La noche de Mirtha, el programa que conduce Mirtha Legrand por El Trece. En ese marco, la actriz aseguró que la iniciativa le parece “muy importante” y vinculó el debate con su experiencia personal como empleadora.

González contó que tiene todas empleadas mujeres y sostuvo que, muchas veces, quienes contratan personal terminan sintiendo temor por las responsabilidades que asumen. “Los empleadores contratan empleados, pero después les tienen miedo”, expresó, al explicar su postura.

Las declaraciones se dieron en medio de un clima distendido, aunque rápidamente generaron repercusión, al tratarse de un tema central en la agenda pública. Sus dichos fueron interpretados como un respaldo explícito a la reforma en discusión.

